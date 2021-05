GAZ GAZelle NN přichází na český trh. Používá motory Volkswagen

GAZ se v době Sovětského svazu proslavil nejen terénním gazíkem, ale i luxusními vozy jako Volha nebo Čajka. Dnes se však orientuje na užitkové a nákladní vozy, když nabízí třeba populární řadu Next. Nedávno zahájil výrobu nové generace užitkových vozidel GAZelle NN, kterou nyní začíná nabízet i na českém trhu.

GAZelle NN (New Next) přitom není jen rozsáhle modernizovaná řada Next, využívá totiž nově vyvinutou platformu, na níž vznikne celá rodina modelů. Tuto architekturu využijí vozy o celkové hmotnosti od 2,6 do 4,6 tuny, stejně jako různé varianty mikrobusů.

Jako první na český trh přichází lehký nákladní automobil do 3,5t s pohonem zadní nápravy a možností uzávěrky diferenciálu. Další deriváty budou následovat později, ať už verze s vyšší užitností nebo třeba mikrobus Sobol NN s pohonem všech kol, který dorazí v roce 2022.

Nová architektura je přitom již přizpůsobena zástavbě moderních řešení. GAZ zdůrazňuje nejen aplikaci různých bezpečnostních nebo komfortních systémů, ale také možnost elektrického pohonu. Technika má však stavět na tradičních hodnotách výrobce, jako je robustnost nebo jednoduchá konstrukce.

Novinka tak přijíždí na trh s diodovými světlomety a přepracovanou maskou, uvnitř je nový interiér s možností multimediálního systému s devítipalcovou dotykovou obrazovkou. Nechybí ani třeba odpružené sedadlo řidiče s 11 nastaveními, přičemž od roku 2022 bude možné objednávat i takové prvky, jako je hlídání jízdních pruhů.

O pohon vozu se starají naftové motory splňující normu Euro 6. Základem je dvoulitr o výkonu 102 kW a točivém momentu 340 N.m z dílny Volkswagenu, v rámci dlouhodobé spolupráce s německým koncernem. Komu by to nestačilo, je tu motor Cummins o objemu 2,8 litru a výkonu 125 kW a točivém momentu 360 N.m. V obou případech jsou jednotky spárovány s šestistupňovou manuální převodovkou vlastní konstrukce.

České ceny začínají na částce 465.000 Kč bez DPH, za šasi s pohonem zadních kol a motorem od VW. Furgon s tímto agregátem startuje na 495.000 Kč bez DPH. V případě motoru Cummins zaplatíte minimálně 525.000 Kč bez DPH (šasi), respektive 545.000 Kč bez DPH (dodávka). České zastoupení přitom slibuje, že následný servis včetně garančních prohlídek může probíhat v servisu v blízkosti působiště koncového zákazníka.

GAZelle NN přitom na český trh přichází jen pár dnů po zahájení produkce, k čemuž došlo v továrně automobilky v Nižnym Novgorodu. Tam mimochodem GAZ vyrábí i vybrané modely pro VW Group, včetně těch značky Škoda.