GM odhalilo nový obrněný Suburban pro americké diplomaty

GM Defense, divize General Motors zaměřená na projekty pro americkou vládu a armádu, předala Diplomatické bezpečnostní službě (DSS) prototyp nové generace speciálního obrněného SUV Chevrolet Suburban, na jehož vývoji se pracovalo již od roku 2021.

Na rozdíl od předchozí generace pancéřovaného Suburbanu, který nyní americká vláda využívá, se nový model již od začátku vyvíjel s vědomím dalších úprav pro speciální využití. Nejde tak jen o dodatečně opancéřované SUV s upraveným podvozkem, ale od základu speciálně upravený projekt, ačkoliv to na první pohled nemusí být zcela patrné.

Základem nového vozu je rámová platforma eBOF (electric body-on-frame), která je uzpůsobena pro zástavbu celé řady pohonných jednotek, včetně bateriových elektrických a vodíkových palivových článků. Platforma je navíc uzpůsobena pro vysoké zatížení, jaké může představovat právě pancéřování.

Speciál sdílí část komponentů se sériovým SUV, kromě pancéřované karoserie či výstražných světel má ale také speciálně upravený podvozek, který musí zajistit dobrou ovladatelnost za nejrůznějších okolností. Pohonná jednotka pak musí zajistit dostatečnou dynamiku pro možnost bezpečného úniku.

Detaily o technice sice nejsou známé, podle spekulací ale automobilka použila 6,2litrový motor V8 z produkčního Chevroletu Suburban, který nabízí výkon 313 kW (426 k) a 624 Nm točivého momentu. Vyloučit však nelze ani určitou formu elektrifikace, která může přijít vhod při delším stání vozidla i při akceleraci. Nemluvě o napájení komplexní elektroniky na palubě.

V rámci kontraktu, který divize GM Defense uzavřela s vládou, bude dodáno 10 prototypů nového obrněného Chevroletu Suburban. Ty budou následně podrobeny náročnému testování, během kterého bude prověřena jejich dynamika, ovladatelnost i odolnost. První dojmy expertů jsou ale pozitivní.

„Prototyp měl dobrou akceleraci, lépe se choval v zatáčkách a výkonný protiblokovací brzdový systém byl mnohem lepší než u našich vozidel z druhovýroby. Na přepracovaném podvozku byla skutečně cítit stabilita a výkon," řekl Gentry Smith, náměstek tajemníka pro diplomatickou bezpečnostní službu.

Pokud vozy v testech uspějí, získá GM Defense několikaletý kontrakt na výrobu a dodávku těchto obrněných SUV, přičemž výroba produkčních strojů by mohla odstartovat kolem roku 2024 a během osmi až deseti let by mělo být Diplomatické bezpečnostní službě a dalším federálním úřadům dodáno kolem 200 vozidel, jak dodávají kolegové z TheDrive, kteří na novinku upozornili.

Dodejme, že upravené a pancéřované vozy Chevrolet Suburban využívá Tajná služba i Diplomatická bezpečnostní služba k přepravě a ochraně diplomatů ve světě i na domácí půdě.