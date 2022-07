Z BMW 7 a i7 se stanou tanky. Značka potvrdila přípravu obrněných verzí

Na nedávném summitu skupiny G7 zajistila dopravu hodnostářů německá automobilka BMW, která k tomuto účelu poskytla celou flotilu vozidel. V ní byly i tři exempláře nového elektrického BMW i7 xDrive60, díky čemuž se měli zástupci jednotlivých zemí možnost ve voze svézt téměř půl roku před oficiálním uvedením na světové trhy.

Automobilka tuto příležitost využila nejen k představení přednostní novinky potenciální cílové skupině, ale také k ohlášení přípravy obrněného vozu na základě nové řady 7. A to včetně elektrického BMW i7. Značka má s přípravou vozů pro movité zákazníky a politické osobnosti více než čtyřicetileté zkušenosti, avšak plně elektrický pancéřovaný vůz automobilka nabídne vůbec poprvé.

Platforma nového BMW řady 7 totiž byla od začátku připravena nejen na zástavbu jak spalovacího, tak elektrického pohonu, při vývoji se také počítalo se vznikem obrněné verze. Člen představenstva BMW, Frank Weber, k tomu řekl: „Nové BMW i7 spojuje unikátní zážitek z plně elektrické jízdy s nejpokročilejším balíčkem technologií kdekoliv v tomto průmyslu. Takže se nám zdálo jako samozřejmá věc, že tento high-tech produkt použijeme za základ pro prvotřídní vysoce zabezpečené vozidlo.“

Zvýšená bezpečnost si u obrněných vozidel vybírá daň v podobě vyšší hmotnosti, což by zrovna u elektrického BMW i7 mohl být docela problém. Už v sériové podobě se totiž hmotnost vozu pohybuje kolem 2.640 kilogramů, což z něj v podstatě činí nejtěžší auto značky. Dá se proto předpokládat, že se obrněné provedení podívá za hranici 3.500 kg. Otázkou pak zůstává, co to udělá s dojezdem vozu. Standardní verze dle WLTP nabízí na jedno nabití dojezd až 625 kilometrů.

Přesné datum premiéry obrněných limuzín řady 7 zatím neznáme, ale představit by se měly někdy v průběhu příštího roku. BMW u svých pancéřovaných vozidel standardně neuvádí jejich ceny, ani kolik jich vyrobilo nebo plánuje vyrobit.