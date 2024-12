GM opouští robotaxíky. Zaměří se na úplně normální autonomní vozy

Robotaxíky jsou na první pohled velmi lukrativní podnikání. I relativně vysoké náklady na technologie autonomního řízení by se měly vyplatit díky úspoře za to úplně nejdražší – za živého řidiče. Proto obor hlavně v poslední dekádě přitahoval mnohamiliardové investice. Všichni čekali, že se vložené peníze bohatě vrátí.

Je tu ale další velká firma, která to vzdává. Stejně jako obor opustil Uber v roce 2021, v úterý oznámil stejný krok i General Motors, a to už to robotických taxíků nasypal miliardy dolarů.

Do oboru šli přes firmu Cruise. Původně šlo o start-up, který spolupracoval s dalšími automobilkami, nakonec jej pro sebe ovládl General Motors. Firma se snažila vyvinout dostatečně robustní systém autonomního řízení, aby šlo provozovat taxislužbu zcela bez řidičů.

S provozem se začalo v únoru 2022 v San Franciscu. Loni v říjnu ale došlo k nehodě. Vůz (bez kohokoliv za volantem i bez posádky) srazil chodkyni. Přesněji chodkyni srazil jiný vůz před robotický taxík. Tehdy se ukázalo, jak zrádná logika autonomních vozů je. Auto brzdilo a zastavilo. Pak pro něj ale překážka „zmizela“, a s chodkyní pod sebou se zase rozjelo.

Pro General Motors šlo nejen o reputační problém, ale i logické náklady spojené s odškodněním. Aby to toho nebylo málo, firma před úřady tajila potřebné údaje, případně dokonce poskytovala nepravdivé. Snažili se zkrátka tutlat, že auto chodkyni ještě samo od sebe vleklo. Nakonec za to minulý měsíc dostala ještě dalších půl milionu dolarů pokuty. Firma Cruise přišla v důsledku i o licenci k provozu robotaxíků. Do ulic se začaly vracet až letos.

Cruise je tak příkladem, jak může relativně drobná chyba způsobit vážné škody celému byznysu. Nikdo prostě nejspíše nepočítal s tím, že by šlo mít chodce pod sebou. Nároky, které jsou kladeny na firmy oboru jsou proto obrovské. Programátoři nesmí opomenout žádnou byť nepravděpodobnou maličkost a ani jejich ještě méně pravděpodobnou kombinaci.

Z pohledu ekonomiky to nikdy nefungovalo. Firma Cruise má 2400 hlavně odborných zaměstnanců a s tím spojené velké náklady. Zjednodušeně na každé auto v ulicích (pokud by byla opravdu všechna v provozu) pracovali dva odborníci, což zcela vylučovalo možnost, že by provoz těchto taxíků mohl vycházet levněji než je tomu u běžných aut, které řídí špatně placení skuteční lidé. Klíčovou podmínkou pro cestu k ziskovosti by byla radikální expanze. Ta ale vůbec není jednoduchá, každé další město znamená náročné a drahé povolování a v důsledku i nutnost zaměstnat další experty. Navíc trh pro robotaxíky je zatím velmi malý a konkurence poměrně velká. Může tak být potřeba ještě roky prodělávat s vidinou zisku až ve vzdálenější budoucnosti.

General Motors to vzdal. Z firmy Cruise chce vykoupit minoritní vlastníky a chce se plně zaměřit jen na vývoj systémů pro své vozy, ve kterých chce postupně rozšiřovat možnosti autonomní jízdy. Tato cesta může dávat větší smysl, protože zákazníci za tyto asistenty ve svých vozech reálně platí a náklady se tak snadněji vrátí. Pokud se touto cestou firma dostane k reálně autonomnímu vozu, může jej pak nakonec využívat i jako taxi.

Tesla za dveřmi

Do robotaxi se chystá nastoupit Tesla. Elon Musk už příští rok slibuje nasazení modelů 3 a Y jako autonomních taxíků, zatím s možností vzdáleného přístupu živých lidí v případě problémů. V roce 2026 chce Musk začít provoz taxíků Cybercab. To zvýšilo opatrnost dalších firem oboru. Do různých projektů robotických taxíků investuje řada automobilek a technologických firem. Vítězem může být nakonec ten, kdo bude schopen vozy nasadit masově a své náklady tak snadněji rozpočítat. Což je spíše ten, kdo bude robotaxi sériově vyrábět a přiláká více lidí k jejich používání. Riziko nástupu Tesly pak mohlo zvýšit opatrnost General Motors.

Robotaxíky vyvolávají i velké debaty kolem budoucnosti dopravy. Čistě teoreticky by cestování s nimi mohlo být levnější než vlastnictví auta, a mohla by se tak zcela změnit pravidla hry. Odpadla by také nutnost někde parkovat. Jenže tak černobílé to není. Možnou nevýhodou může množství přejezdů bez posádky, které v důsledku zvýší objem dopravy v ulicích, i to, že se vozy, a nemusí to být jen robotaxíky ale obecně autonomní vozy, mohou vydávat tam, kde levněji zaparkují, případně ve snaze vyhnout se parkovnému budou raději bezcílně jezdit ulicemi.