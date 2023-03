Golf R32, který nejezdil. Se 150 najetými kilometry se prodal za obří částku

Volkswagen Golf R32 oslavil minulý rok dvacáté narozeniny. Pod kapotou tehdy nejvýkonnějšího Golfu se nacházel atmosférický šestiválec VR6 s objemem 3,2 litru a výkonem 177 kW (241 koní) s hodnotou točivého momentu 320 Nm. Především se ale stal prvním modelem, který nabídl šestistupňovou automatickou převodovku DSG.

Nyní, po více než dvaceti letech si brouzdáte nabídkami ojetých vozů a říkáte si, že by se vám toto kultovní vozidlo hodilo do garáže. Nebuďte překvapení, ceny čtyřkového Golfu R32 se pohybují od 500 tisíc korun výš, v ojedinělých případech dosahují až k 900 tisícům korun. V New Yorku se však před pár týdny jeden z exemplářů prodal za neuvěřitelných 104 tisíc dolarů (2,3 miliony korun)!

Tento kus je z roku 2004 v pro Golf R32 typické perleťové barvě Deep Blue, ke které perfektně ladí modré brzdové třmeny. Šestiválec není kombinován se zmíněnou převodovkou DSG, ale se šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol 4Motion.

Výbava zahrnuje černou kůži v interiéru, osmnáctipalcová kola Aristo jsou obuta do pneumatik Goodyear Eagle F1 s rozměry 225/40, automatickou klimatizaci, audiosystém Monsoon s kazetovým a CD přehrávačem nebo keramickou ochranu laku, která byla na vůz aplikována v roce 2021.

O rok později prošel vůz předprodejním servisem v New Yorku, který zahrnoval výměnu palivového čerpadla a těsnění. Původní nálepka od prodejce poukazuje na prodejní cenu nového vozu, která tehdy činila 30,6 tisíc dolarů, což podle kurzu amerického dolaru v roce 2004 znamenalo přibližně 790 tisíc korun.

Největší zajímavostí je, že tento konkrétní Golf R32 měl najeto pouze 156 kilometrů! Výsledné prodejní ceně se už tak nelze tolik divit. I přes velmi nízký nájezd měl vůz menší defekty v podobě zamlženého světlometu a šmouhy na střešním panelu ze strany spolujezdce. Prodejce k vozu dodal nový pár světlometů a náhradní mřížku chladiče.