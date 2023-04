Gordon Murray ukázal T.33 Spider, lehký V12 supersport bez střechy

Gordon Murray Automotive představila svůj další exkluzivní počin, kterým je první vůz společnosti umožňující jízdu s nebem nad hlavou – T.33 Spider. Jak název vypovídá, novinka vychází z kupé T.33 představeného zkraje loňského roku. Připomeňme, že model pohání vidlicový dvanáctiválec od Cosworthu, takže majitelé nebudou mít nouzi o akustické zážitky.

Protože si Gordon Murray dává záležet na nízké hmotnosti, bude model T.33 Spider vyráběn vlastní metodou iStream, což znamená, že základem je karbonový monokok. Suchá hmotnost vozu je 1.108 kilogramů (+ 18 kg oproti kupé) a zachována byla propracovaná aerodynamika. Přední i zadní náprava jsou tvořeny lichoběžníkovým zavěšením, posilovač řízení je elektrohydraulický a nechybí ani manuálně ovládaná ruční brzda.

Co se rozměrů týče, novinka měří 4.398 milimetrů na délku, 1.850 mm na šířku, 1.135 mm na výšku a její rozvor je dlouhý 2.735 mm. Pokud by vás zajímaly také rozchody kol, tak vepředu je to 1.591 mm a vzadu 1.530 mm. Na přední nápravě jsou 19palcová kola a na zadní 20palcová, obouvající pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S (235/35 R19 vepředu, 295/30 R20 vzadu). O zastavení se starají karbon-keramické kotoučové brzdy s šestipístkovými třmeny vepředu a čtyřpístkovými vzadu.

Již zmiňovaný vidlicový dvanáctiválec Cosworth GMA.2 za sedadly má objem 3.994 cm3, točí až 11.100 ot/min a své výkonové maximum 617 koní podává při 10.250 ot/min, zatímco točivý moment vrcholí hodnotou 451 Nm v 6.750 ot/min. Pohonná jednotka je doplněna 48V integrovaným startérem-generátorem (ISG) a spolupracuje se šestistupňovou manuální převodovkou. Automat se stejným počtem převodových stupňů, který byl vyvinut pro kupé, z nabídky vypadl. Zákazníci prý jednoznačně preferují možnost měnit převody sami.

Podobně jako u legendárního McLarenu F1, ani u T.33 Spider Gordon Murray nezapomněl na praktičnost. K dispozici je proto 115litrový úložný prostor v přídi a dalších 180 litrů nabídnou schránky v bocích vozu před zadními koly. Pokud řidič sundá střešní panely vyrobené z kompozitu, počítá se s jejich uložením v přídi, takže je může mít na cestách s sebou a nemusí je nechávat v garáži.

Model T.33 Spider zůstane exkluzivním zbožím a podobně jako většina ostatních modelů značky vznikne v pouhé stovce exemplářů. Každý bude ručně vyroben dle požadavků zákazníka. Ostatní modely GMA jsou již vyprodané, ale pár exemplářů T.33 Spider by podle dostupných informací mělo ještě být k dispozici. Avšak určitě ne dlouho. Cena oficiálně zveřejněna nebyla, ale kupé T.33 stálo v přepočtu kolem 40 milionů korun.