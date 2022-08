Grafik vykreslil nový Mercedes-Benz třídy E podle patentových snímků

Mercedes-Benz již aktivně testuje novou generaci třídy E, kterou se několikrát povedlo nafotit i špionážním fotografům. Prototypy jsou sice zahaleny maskovací fólií, před dvěma týdny se však na veřejnost dostaly i patentové snímky, které nabídly první detailnější pohled na novou třídu E bez maskování.

Grafik webu Kolesa se rozhodl zajít ještě o krok dál a za využití špionážních fotografií, patentových snímků a znalosti současného designového jazyka automobilky Mercedes-Benz vytvořil poměrně detailní grafické skici možné budoucí podoby třídy E.

Výsledek přitom není nijak překvapující. Již po úniku patentových snímků jsme tušili, že nová třída E bude kráčet v designových šlépějích vlajkové třídy S i menší třídy C. Přesto by se nová třídy E mohla od svých sourozenců odlišovat například většími světlomety s odlišnou grafikou.

Skici je samozřejmě potřeba brát s určitou rezervou, což ukazují i kliky. Zatímco první špionážní snímky ukazovaly kliky zapuštěné, patentový snímek ukazoval kliky tradiční. Skica se nicméně opět vrátila k zapuštěnému designu.

Grafik nám zatím ukázal pouze karoserii typu sedan, třída E by se však měla objevit ještě v provedení kombi a také jako zvýšené kombi All-Terrain. Kupé a kabrio v nabídce nahradí model CLE. Pohled do kabiny nám zatím chybí, všeobecně se však očekává podobný styl, jaký nabízejí třídy C a S.