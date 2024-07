Green deal se rozjíždí. Bude kvůli němu stát benzin přes 50 Kč?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Green deal je jedním z nejžhavějších evropských témat posledních let. Velmi komplexní soubor opatření totiž docela ambiciózně načrtává cestu Evropské unie za cílem, kterým je nezávislost na fosilních palivech nejpozději do roku 2050. Do konce této dekády pak mají emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 klesnout o významných 55 %.

Na dosažení těchto cílů budou muset český stát a zdejší firmy a domácnosti vynaložit jednotky bilionů korun. Jeden z nástrojů snižování exhalací škodlivin představuje systém emisních povolenek, které se od roku 2027 rozšíří i na domácí kotle. V témže roce se ovšem cena emisních povolenek promítne také do cen pohonných hmot.

Pro Novinky.cz se na toto téma vyjádřil Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu ministerstva životního prostředí, podle kterého by litr benzinu a nafty mohl zdražit až o tři koruny. Zvýšení cen ovšem může být i mnohem vyšší.

Systém emisních povolenek ETS 2 počítá s maximální cenou 45 eur za tunu CO 2 . Jakmile by trh cenu vyhnal výš, uvolní se další množství těchto „odpustků“, které by měly částku snížit. Jenže vzhledem k tomu, že velké evropské ekonomiky v podobě Francie a Německa svůj emisní závazek nesplní, je docela možné, že hodnota emisních certifikátů může i tak vystřelit vysoko nad plánovaných 45 eur (1144 Kč).

Podle Christiana Flachslanda, ředitele Centra pro udržitelnost na berlínské Hertie School, pravděpodobně půjde o částky mezi 100 až 300 eury (2540 až 7628 korun). Pokud bychom vzali střední hodnotu, tedy 200 eur (asi 5080 Kč), promítlo by se to do cen pohonných hmot dost zásadně.

Litr benzinu by podle těchto kalkulaci vyšel asi o 13,5 Kč dráž, nafta by podražila o necelých dvanáct korun. Podobná čísla hlásí také německý think-tank Agora Energiewende, podle kterého se může cena benzinu při ceně 200 eur za povolenku zvýšit v přepočtu o 10 korun bez daně.

Taková částka přitom není nereálná. Kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu před dvěma roky zdražily emisní povolenky téměř až na 100 eur za tunu (srpen 2022). Koncem listopadu 2021 se přitom pohybovaly pod šedesáti eury.

Green deal, který za Česko podepsal tehdejší premiér Andrej Babiš, se ostatně stal jedním z hlavních témat červnových voleb do Evropského parlamentu, když proti němu brojil mimo jiných právě zmíněný Babiš. Vzhledem k očekávané převaze europoslanců, kteří se k přísně nastaveným cílů staví realističtěji, se ovšem dá předpokládat, že Green deal bude v nejbližších letech přehodnocen.