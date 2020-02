Rozhovor s Romainem Grosjeanem: Chci 200 závodů

Bývalí či současní jezdci navštěvují Českou republiku často. Namátkou stačí vyjmenovat Miku Häkkinena, Davida Coultharda, Rubense Barichella, Fernanda Alonsa, Giancarla Fisichellu nebo Ralfa Schumachera. Dalším v tomto seznamu je sympatický Francouz narozený ve švýcarské Ženevě.

Opět je tady období představování nových vozů a předsezonních testů. Těšíte se na to?

Dobrá otázka. Je to nejvíce vzrušující část sezony před úvodním závodem v Melbourne. Každý se bude poprvé snažit zjistit, jak je na tom konkurence. To se ale projeví právě až v Austrálii. Testování je dobré, seznámíte se s novým autem, závodění je ale lepší.

Můžete již nyní říct něco o novém voze pro rok 2020?

Vývoj probíhá dobře, máme příznivá čísla z aerodynamického tunelu. Minulá sezona nevyšla podle našich představ, takže teď jsme se snažili zaměřit na vše, co bylo nutné zlepšit. Musíme si být jisti, že letos budeme mít lepší a konkurenceschopnější monopost. Určitě se chceme pohybovat výše, zatím ale nelze mnoho říci, protože nové auto jsem dosud neřídil.

V minulé sezoně se vám nedařil vývoj a tým se vracel ke starším specifikacím některých dílů. Jste si jisti, že se něco podobného nebude letos opakovat?

Čas ukáže, zda se nám tyto problémy podařilo vyřešit. Mohli bychom díky tomu mít lepší základ pro novou sezonu. Minulý rok jsme odstartovali s vozem, který měl slabiny, ale jinak nebyl špatný. Poté jsme přivezli do Barcelony velká vylepšení. Po jejich aplikaci jsem však po pátečních trénincích říkal, že se chci vrátit k autu z Melbourne.

Výsledky ukazovaly, že to byl dobrý krok, nemyslíte?

Ihned jsem byl na trati rychlejší. Je to zvláštní. Rok za rokem se snažíte zlepšovat, což by se dalo přirovnat ke šplhání na horu. Z té můžete jednoho dne zase spadnout. To se nám následně podařilo překonat.

Jaká část vašeho vozu potřebuje největší zlepšení?

Nevím, nejsem inženýr. Formule 1 je hodně o aerodynamice. Nejprve si uvědomíme, že máme stejný motor jako Ferrari, pak se ale podíváme na ten rozdíl na trati…

Můžete nám něco říci k cílům týmu Haas pro sezonu 2020?

Hodláme se vrátit tam, kde jsme se pohybovali v roce 2018. To znamená boj o nejúspěšnější pětku v Poháru konstruktérů. Osobně bych se chtěl prosadit do nejlepší desítky. Prvních šest míst je zabraných, takže mým přáním je zapojit se do bitvy o sedmou příčku.

Vaším současným týmovým kolegou je Dán Kevin Magnussen. Jak byste popsal váš vztah uvnitř týmu?

Kevin se na trati chová jako viking, vždy se snaží posouvat limity a tvrdě bojovat. Mimo trať máme ale dobrý vztah a byl jsem rád, když se připojil k našemu týmu.

Troufnete se předpovědět průběh sezony 2020 z hlediska boje tří dominujících týmů o mistrovský titul?

Předpokládám, že Mercedes bude stále dominantní. Hodně otázek aktuálně vzbuzuje Red Bull, je těžké říci, jak dobří jeho jezdci budou. Mercedes je v mých očích favoritem a McLaren bude nejsilnějším týmem středu pole.

Proč jste nezmínil Ferrari?

Velmi rád bych viděl Ferrari vítězit. V kontextu historie formule 1 je největším týmem. Bude zapojeno do souboje s Mercedesem a může příjemně překvapit.

Je pro formuli 1 obecně důležitý úspěch italské značky?

Je to obrovská tradice, důležitý symbol pro fanoušky.

V nadcházející sezoně nás čeká nový závod v Hanoji. Jaké jsou vaše dosavadní dojmy z podoby nového okruhu?

Znám zatím jen obrázky. Tu trať jsem ani nevyzkoušel na simulátoru, takže je těžké říct něco o okruhu. Řekl bych, že je skvělé, když formule 1 expanduje do Vietnamu. Ještě nikdy jsem v této zemi nebyl a těším se, že poznám něco nového.

Do kalendáře se také vrací nizozemský Zandvoort, kde budou po rekonstrukci klopené zatáčky. Těšíte se?

To by mohl být bláznivý závodní víkend. Přijede mnoho tamních fanoušků, kteří jsou velmi entuziastičtí. Skvělý okruh, ale jestli bude sedět formuli 1? Určitě to bude zábava včetně poslední klopené zatáčky. Už jsem si vyzkoušel závodění na oválu a je to docela chytlavé. Řekl bych, že v poslední zatáčce nabereme velkou rychlost a naplno vyjedeme na hlavní rovinku s využitím nastavitelného zadního křídla DRS.

Kvůli hrozbě koronaviru je odložený dubnový závod v Číně. Uvažuje se o jeho přesunu do nového termínu v druhé polovině sezony. Umíte si tuto možnost představit?

Vůbec by mi upřímně nevadilo, kdybychom do Číny nejeli. Změna termínu je velmi náročná, Šanghaj se může nově zařadit za Japonsko. Poté by ale mohla nastat situace, kdy bychom měli závod vždy po čtyři víkendy v řadě. Předtím máme ještě Singapur a Rusko. Navíc Šanghaj mezi mé nejoblíbenější okruhy nepatří.

Je známé, že jste spolupracoval se sportovním psychologem. Pomohl vám k lepším výkonům?

Nejen to. Také jsem se stal manželem a později i otcem. Člověku to pomůže vyrůst a změní mu to život. S psychologem je to jako s trenérem. Toho využíváme, abychom byli v lepší fyzické kondici. Psycholog nám pro změnu dopomáhá k optimální pohodě.

Kladete na tuto stránku velký důraz?

Ve sportu bývá velmi důležitá. V této oblasti jsou evropští odborníci ve srovnání s kolegy z USA pozadu. Za oceánem mají psychology k dispozici zaměstnanci velkých společností a kdokoliv se na ně může obrátit. Díky tomu tak pomáhají lidem i v jejich každodenním životě.

Patří formule 1 mezi psychicky náročné sporty?

Ano, pro pilota i ostatní členy týmu. Není to jako stometrový sprint nebo utkání v ragby. Po fyzické stránce na tom musíme být dobře, klíčem k úspěchu je ovšem hlava.

Jaký je váš názor na nová pravidla, která budou účinná počínaje sezonou 2021?

Po vzhledové stránce budou nové vozy vážně sexy. Technické předpisy možná napomohou větší vyrovnanosti startovního pole. Líbí se mi studie představující nový koncept aerodynamiky, díky němuž budou auta mnohem blíže za sebou. Osmnáctipalcové pneumatiky dávají smysl. Formule 1 bude jezdit na gumách využívaných v běžném provozu.

Zamlouvá se vám také rozpočtový strop?

Není to špatný nápad, ale měl být nastavený mnohem níže, protože na zvolenou finanční hranici mnohé týmy nedosáhnou. Stáje jako Williams, Haas, Alfa Romeo nebo Racing Point se na maximum rozpočtového stropu nikdy nedostanou. Jeho nižší nastavení by znamenalo mnohem tvrdší vyjednávání s největšími týmy. Celkově hodnotím nová pravidla v každém ohledu pozitivně.

Když formule 1 zaváděla systém Halo (ochranný oblouk kolem hlavy jezdce), patřil jste k jeho kritikům. V IndyCar chtějí mít ochranný štít Aeroscreen. Čemu byste dal přednost?

Halo se mi nezamlouvá, ale zároveň ho hodnotím z hlediska bezpečnosti pozitivně. Svět formulových vozů se nenávratně změnil. Líbilo by se mi, kdyby si každý pilot mohl nechat Halo navrhnout podle sebe. Díky tomu bychom jednotlivé jezdce snadněji rozpoznávali. Určitě je to lepší než aeroscreen, který je jen kousek k uzavřenému kokpitu. Mně se zkrátka líbí, když mohu cítit proudící vzduch.

Chtěl byste navázat na svůj start v Le Mans 2010, kde jste odstartoval s vozem Ford v kategorii GT1?

Určitě bych jel!

Nabízí se spojitost s francouzskou značkou Peugeot, která oznámila vstup do FIA WEC a tím také návrat do Le Mans?

Teď jsem soustředěný na formuli 1, ale vážně bych rád vyzkoušel nové „hypervozy“ ve WEC (MS vytrvalostních závodů sportovních aut). Ovšem ještě předtím se musím dostat na hranici 200 závodů v F1. Krajan Jean Alesi má 201 startů. Rád bych ho překonal a stal se Francouzem s nejvyšším počtem aktivních účastí ve formuli 1.

Existuje pro vás ještě jiná sportovní výzva?

Také bych si rád vyzkoušel Dakar, to by mě vážně lákalo. Ovšem to mi musí nejdříve povolit manželka.

Několikrát jste zmiňoval, že mimo F1 byste rád vyzkoušel formuli E nebo DTM. Co byste preferoval?

Obě série se velmi liší. Je pravdou, že jsem vždy byl velkým fanouškem DTM. Formule E je zase zajímavá z hlediska množství továrních týmů. Není to o tom, že bych preferoval to, nebo ono. Obojí má výhody i nevýhody.

Jak se díváte na elektřinu v motorsportu?

Formule E je první šampionát, který se vydal čistě elektrickou cestou. Formule 1 zase využívá hybridní pohonné jednotky. Podle mě je správné, že existují rozdílné přístupy. Nechtěl bych vidět všechno elektrické. Stále si myslím, že je velmi vzrušující slyšet zvuk motoru.

Proč na vaší helmě vídáme logo české značky Praga?

Spolupracuji s ní a měl bych se stále více zapojovat do jejích projektů. Značka Praga se aktuálně zabývá vývojem a produkcí supersportovních vozů pro okruhové i silniční využití, vlajkovým modelem značky je Praga R1.

Jsou nějaké zajímavosti o Romainu Grosjeanovi, o kterých veřejnost neví?

V době sociálních sítí ještě existují nějaké zajímavosti a tajemství? Stále hodně rád vařím, sportuji a jezdím lyžovat nebo si zahrát tenis.

Užíváte si pobyt v Praze?

Je to nádherné město! Nejsem tady poprvé, ale předchozí návštěvy byly hodně rychlé. Třeba když jsem jel v roce 2010 z Brna (Romain Grosjean vyhrál s Němcem Thomasem Mutschem závod mistrovství světa FIA GT1). Teď byla možnost trochu více poznat město a mám z toho radost.

Romain Grosjean

Narozen: 17. 4. 1986

Stav: ženatý, tři děti

Bydliště: Ženeva

Tým: Haas F1

Debut F1: Evropa (Valencie) 2019

Starty v F1: 164

Stupně vítězů: 10

Nejlepší výsledek: 2. V Kanadě 2012 a v USA 2013

Nejrychlejší kolo: 1

Body: 389

Km na 1. místě: 219

Ujeté km: 40 747

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.