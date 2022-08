Hamann proměnil BMW X5 Competition na exkluzivní „Těžkou váhu“

BMW X5 M už pomalu vyhlíží modernizaci, přesto je pořád skvěle vypadajícím strojem, který kromě samotných zákazníků láká i úpravce. Například německá společnost Hamann GmbH si zvolila vrcholnou motorizaci X5 M Competition k přestavbě na unikátní monstrum, které nese jednoduché označení Schwergewicht, tedy Těžká váha.

Vůz zaujme především zářivě červenou barvou v odstínu M Toronto Red Metallic, jeho karoserii nicméně zdobí řada specifických doplňků z dílny Hamann. Začít můžeme od upravené přídě s černým splitterem, lemovaným červenou linkou, a falešnými přívody vzduchu. Splitter navíc opticky vůz snižuje.

Ve stejném stylu jsou pak vyvedeny i nástavce prahů a nechybí ani nový zadní nárazník s výraznějším difuzorem, opět lemovaným červenou linkou. Standardní spoiler pátých dveří dostal ještě decentní nástavec, zatímco z difuzoru vyčnívají čtyři koncovky upraveného výfuku s průměrem 115 mm.

Dalším výrazným prvkem jsou nová kola, leskle černě lakované 23“ lité disky Anniversary Evo, které doplňuje červená linka a červené lakování vnitřní části. Kola jsou obuta do nízkých pneumatik Continental Sport Contact 7 s rozměrem 315/25R23. Celý podvozek byl navíc sadou pružin snížen o 40 mm vpředu a 35 mm vzadu.

Úpravy interiéru jsou spíše drobného charakteru – úpravce vůz vybavil například novými koberečky nebo novým LED osvětlením nástupního prostoru. Na volantu však klasické logo automobilky nahradilo logo úpravce, navíc je jeho erb vyveden červenou barvou na středové konzole.

Na rozdíl od řady konkurenčních úpravců se společnost Hamann nepustila do modifikace výkonu. Exkluzivní BMW X5 Competition tak ze svého dvakrát přeplňovaného 4,4litrového motoru V8 stále doluje standardních 460 kW (625 k) a 750 m točivého momentu. I to však stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy.

Úpravy provedené společností Hamann by nicméně měly nabídnout lepší aerodynamiku, nepatrně lepší ovladatelnost a především výraznější zvuk. Na svých stránkách společnost nezveřejňuje celkovou cenu úpravy, ale ceny jednotlivých prvků, díky čemuž si každý zákazník může vybrat jen to, co se mu opravdu líbí.

Například přední splitter ale vyjde na 1570 eur (cca 38.500 Kč), zadní difuzor na 1083 eur (26.600 Kč) a nástavce prahů na 1071 eur (26.300 Kč). Snížené pružiny stojí jen 628 eur (15.400 Kč), naopak 23“ litá kola přijdou na závratných 6625 eur (162.500 Kč). Cenu upraveného výfuku ale úpravce nezmiňuje.