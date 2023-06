Hammond vybral nejoblíbenější auto z Top Gearu. Vítěz nepřekvapí, druhý finalista ano

Učinil tak ve videu pro YouTube kanál Drivetribe. Selekce přitom probíhala jednoduchým způsobem: Richard dostal seznam šestnácti vozů, které v Top Gearu řídil, a z nich pak prostřednictvím "turnajového pavouka" vybral dva finalisty a nakonec samozřejmě i vítěze.

Do výběru se pochopitelně dostala jen maličká část z těch automobilů, které si Hammond při natáčení užil. Připomeňme, že Richard byl jednou z hlavních tváří pořadu v letech 2002 až 2015 a podílel se na 22 sériích. Vozidel tedy řídil celou řadu.

Auta známá i pozapomenutá

Do "pavouka" se dostala auta z cestovatelských speciálů, různých závodů a oblíbených výzev. Na některá z nich si jistě ještě dobře pamatujete, například na kombík Subaru Impreza WRX z dvoudílného Afrického speciálu, v němž trojice Clarkson, Hammond a May hledala pramen řeky Nil.

Na jiné vozy už se možná trochu pozapomnělo, třeba na Rover 416 GTI, který se objevil ve 3. epizodě 4. série jako auto za 100 liber.

Richard dále dostal na výběr Nissan 300ZX (dostupná zadokolka), Toyotu Land Cruiser (Bolivijský speciál), Ferrari 308 GT4 (supersport za cenu Fordu Mondeo), Chevrolet G20 (vlastnoručně navržená ambulance), BMW 635 CSi (dostupné kupé, které není Porsche), Citroën Saxo VTS (může být rallycross levnější než golf?), Opel Kadett (známý Oliver z Botswanského speciálu), Dodge Ram (Americký speciál), MGB GT (výzva najít levné klasické auto), Porsche 924 (levné Porsche), Jeep Cherokee (levná SUV), původní Mini (Indický speciál) Suzuki Super Carry (závod dodávek) a Isuzu TX (Barmský speciál).

Hammond svůj výběr samozřejmě zdůvodňuje a často přidává zajímavé detaily nejen o samotných autech, ale také o natáčení. Vtipné je například vyprávění o poruchové toyotě z Bolivijského speciálu.

Do finále se nakonec dostaly Opel Kadett a Ferrari 308 GT4. V případě Opelu asi volba nepřekvapí, Richard totiž malé auto z Botswanského speciálu, jemuž dal jméno Oliver, stále vlastní a opatruje. To samé však platí o MGB GT, s nímž se Oliver střetnul v semifinále. MGB nyní využívá Hammondova firma The Smallest Cog, věnující se renovacím zejména veteránů, jako závoďák v soutěžích klasických aut.

Vítěz je jasný

Chvíli Richard vlastnil i druhého finalistu, tedy Ferrari 308 GT4. Kvůli natáčení epizody, v níž trojice testovala supersporty za cenu Fordu Mondeo, si ho totiž prý musel opravdu koupit. Ale brzy ho prodal, údajně neměl odvahu si takto starý, ojetý a laciný supersport nechat. "Kdybych si ho ponechal, mohl jsem na něm ale nakonec vydělat," připouští s odstupem.

Vítěze srovnávačky určitě zvládnete tipnout sami, jistě vás nepřekvapí, že nejoblíbenějším Hammondovým autem z dob Top Gearu je samozřejmě jím milovaný Oliver...