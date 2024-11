Hellenor je brutální český Mustang o 1700 koních. Má velký V8 a dvě turba

Kultovní Eleanor z novodobého hollywoodského trháku 60 sekund, vycházející z legendárního mustangu Shelby GT500 z roku 1967, přitahuje velkou pozornost i po více než dvou dekádách. Všichni chtějí být jako Randall „Memphis“ Raines, ztvárněný Nicolasem Cagem, a po celém světě vzniká až nespočet různých replik. Co když se však k dalšímu projektu inspirovanému filmovou hvězdou postavíte jinak a přidáte pořádnou špetku originality?

To je myšlenka, s jakou se pražská renovační dílna Mean Machine Garage vrhla do kompletního zrození bestiální „Hellenor“. „Pekelná Eleanor“ je unikátní mustang, který v českých podmínkách nemá obdoby. Tahle přestavba by se nepochybně líbila i náročným úpravcům ve Spojených státech amerických.

A teď se už konečně odpoutejme od šroubovaného vyprávění k technickým faktům. Dlouho jsem necítil tak velkou odpovědnost, jako ve chvíli, kdy mi Ondra z Mean Machine Garage po krátkém sezení za volantem řekl, ať jí tedy nastartuju. Otočil jsem malým klíčkem ve spínací skříňce mustangu a několik vteřin poslouchal bzučení startéru a protáčení motoru naprázdno, než se unikátní motor namaže a se zahřměním probudí k životu.

Srdce Hellenor je absolutní monstrum. Při studeném volnoběhu se silně chvěje za doprovodu výrazného bublání. S původní technikou šedesátkového mustangu nemá společný byť jediný šroubek, protože je extrémně silným motorem od amerických specialistů Nelson Racing Engines. Sedmilitrový vidlicový osmiválec zakládá na koncepci motoru Ford Windsor 428, vznikl na objednávku a dodání trvalo dva roky.

Během čekání se však Ondra se svým týmem nijak nenudil. Hellenor sice na první pohled vypadá jako klasický mustang přepracovaný po vzoru Eleanor, ale je radikálně jiný. Od první chvíle se vědělo, že se bude řezat do karoserie, a to hodně. Z původního skeletu zůstal nedotčený pouze prostředek střechy, a dokonce i rozšíření blatníků bylo provedené ručně, nikoliv pomocí bodykitu. Nová karoserie na vlastním šasi se stavitelným podvozkem od Roadster Shop spojuje kov s karbonem a laminátem.

Během pár krátkých minut na volnoběh se osmiválec trochu ohřál a Ondra mi dává pokyn, že jej můžu polechtat až do čtyř tisíc otáček. Začínám jej tůrovat a postupně přidávám na intenzitě. V tu chvíli má motor přes 700 newtonmetrů a já si v hlavě představuji, jak šílený musí být na silnici. Ondra ale říká, že Hellenor je překvapivě „hodná“. S čtyřstupňovým automatem se skříní z chevroletu je kultivovaná a není kousavá. Turbodmychadla o velikosti 72 milimetrů totiž plní válce až od tří tisíc otáček.

S purističtějším manuálem by při rozjíždění zbytečně cukala a skákala, se závodní sekvenční převodovkou s přímým ozubením by zase byla nesnesitelně hlučná. Automat se tak zdá jako ideální řešení, protože hrdý majitel se s ní občas chce svézt jen tak. Proč? Protože proč ne. O tom je vlastně celá tahle přestavba, která nemá jediný racionální důvod. Když však v tomhle chvějícím se mustangu sedím, nedovedu se nesmát.

Pojďme se věnovat přesnějším číslům. Finální měření reálného výkonu na kolech se teprve chystá, ale i parametry samotného motoru vyrážejí dech. Sedmilitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly má 1200 koní při spalování klasického benzinu a 1700 koní, když zakázkovou nerezovou palivovou nádrž natankujete 115oktanovým závodním palivem. Při relativně nízkém plnícím tlaku 1,1 baru má 1500 newtonmetrů.

Neodolávám a obracím se na Ondru. „Když s tím náhodou někam pojedeš a budeš mít čas a volno, zavolej mi, prosím.“ Svezení s touhle bestií mě vážně zajímá, a to i z pohledu spolujezdce. Už z hřmějícího volnoběhu usuzuji, že to bude pořádná americká hovězina. A tohle všechno je zabalené v parádním stylingu, s nímž by tenhle český restomod mohl zaujmout i na prestižních amerických soutěžích.

Během tří let a 5500 hodin práce se Ondra se svým týmem věnoval i těm nejmenším detailům. Styling se nese v kombinaci unikátního zeleného laku Candy Organic Green od amerických House of Kolor v kombinaci s bronzovými a leštěnými hliníkovými doplňky. V relativně luxusním hnědém interiéru se pak potkává tradice s modernou a jediným původním prvkem je originální plechová palubní deska mustangu.

Unikátnost vozu, s nímž se občas jezdí i po silnicích, podtrhuje i fascinující zpracování. Při pohledu do motorového prostoru, jež při čekání na motor vznikal podle jeho makety, zaujme i absence viditelné elektroinstalace. Vše, co nemá být vidět, je schování v podbězích blatníků. Mou pozornost ale nejvíce přitahují nerezové výfukové svody s keramickým povrchem. Vypadají jako umělecká díla.

Po několika minutách hřmění a burácení zase zhasínám motor a dílnou se rozlehle hrobové ticho. Bestiální Hellenor znovu spí a čeká na další chvíli, kdy se probudí k životu. Hellenor je stroj, o němž by vás nenapadlo, že vzniká na okraji Prahy. Je v něm vidět originální myšlenka i profesionalita odpovídající zkušeným americkým úpravcům. Od nich se Ondra inspiroval a já jsem už jen zvědavý, zda se mi někdy naskytne příležitost se v ní kousek svézt, byť jako spolujezdec.