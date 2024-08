TEST Ford Mustang Dark Horse – Bublající radost na kolech

Na letité americké rčení „Objem ničím nenahradíš“ lze mít zpoza volantu downsizovaného přeplňovaného čtyřválce jakýkoliv názor, ale když pak člověk za chladného rána probudí k životu pětilitrový osmiválec, se rčením těžko nesouhlasit. To se mi připomnělo každý z těch pár dnů, které jsem strávil za volantem nové, sedmé generace Fordu Mustang.

Ale popořadě. Verze Dark Horse, která před námi stojí, je, řekněme, vylepšením provedení GT – co do přípravy na dynamickou jízdu je prozatím to nejlepší, co si můžete v Česku koupit. Zvenčí stojí za zmínku matně černé koncovky výfuku, agresivnější design nárazníků, vpředu s většími nasávacími otvory, lehce zatmavená přední světla a samozřejmá loga.

Polepy, kontrastní střecha, modré lakování brzdových třmenů a modré detaily interiéru už jsou za příplatek, ale nejsou ani zdaleka tak výrazné, jako perleťový šedomodrý lak. Je to ta barva, s níž se dark horse před mnoha měsíci světu představil, a nejzajímavější je, když do ní zasvítí slunce. Tehdy ukáže bronzové odstíny a je vážně hezká; napadlo mě, že by mustangu slušela nějaká výrazná červená nebo žlutá barva, ale tahle mu dodává na určité mystičnosti. I tím, že bez přímého slunce by jednoho vůbec nenapadlo, že tam je i něco jiného než modrá a šedá.

Ford Mustang Dark Horse | auto.cz/Michal Kollert

Exteriér může trochu překvapit poměrně velkými plochami nelakovaných texturovaných plastů. V téhle barvě docela zaniknou, ale je jimi tvořena velká část předního i zadního nárazníku. Také se mi líbí, že to Ford nepřehání s průměrem kol, jsou tu „jen“ devatenáctky, obuté do pirellek P Zero.

Pár couvacích světel blízko u sebe uprostřed zadního nárazníku je skoro jako jedno, ale po stránce osvětlení se mi líbí jiná věc – sedmá generace má v evropské verzi oproti té šesté mnohem rychlejší cyklovač blinkrů. Dřív byl z americké verze připraven na sekvenční rozsvěcení trojice červených světel vzadu, ale blikalo jen jedno z nich a svítilo prostě dlouho. Teď jsou blinkrem dolní dva, tři centimetry všech tří červených pásků na každé straně a rozsvěcejí se sekvenčně – ale hlavně, v mnohem rychlejší frekvenci.

Blinkry a uvítací animace Fordu Mustang Dark Horse • Marek Bednář/Auto.cz

Interiér tohohle konkrétního kousku nedostal sportovní sedačky Recaro, ale vlastně jsem rád – panují hrozná vedra a standardní sedačky nabízejí i ventilaci. Kabina mustangu je malá a díky poměrně velkým oknům se rychle zahřívá, takže ventilace sedaček běží v podstatě nonstop.

Modrých prvků je tu opravdu docela dost a interiér je díky nim aspoň trochu ozvláštněn. Co mě naopak trochu mrzí, je, že i sem pronikla móda místo kapličky přístrojů a centrálního displeje do všech aut montovat prohnutou desku. V mustangu ji aspoň malinko od ostatních výrobců odlišuje fakt, že centrální displej je větší než přístrojový štít, ovšem náznaky dvou tubusů jako u předchozí generace po modernizaci byly prostě hezčí a do tak old school auta, jako je Ford Mustang, se hodily víc.

Historické budíky jen jako perlička

Když už jsem nakousl starou školu, nemůžu nezmínit detail, o kterém jste se už jistě dočetli a viděli ho přinejmenším na fotkách a videích – přístrojový štít si můžete nastavit, aby vypadal jako v mustangu „Fox Body“ z přelomu 80. a 90. let minulého století. Zkusil jsem to, chvíli s tím jezdil – a pak to zase vrátil zpátky.

Kromě designu, který je kromě hezké dávky retro stylu i přehledný, to totiž nepřináší nic navíc. Centrálnímu displeji zůstává moderní vzhled a i v tom přístrojovém štítu jsou informace o stavu auta, jako různé teploty a tlaky, zobrazeny číslem, nikoliv malým budíčkem (což mimochodem předchozí generace uměla). Nedává to tedy dojem, že sedím v autě s klasickými analogovými budíky.

Navíc chybí zobrazení rychlosti číslem, na které jsem si u moderních aut opravdu hodně zvykl. Zde však musím rovnou mustang pochválit – obnovovací frekvence displeje je velmi rychlá a číslem zobrazená rychlost se mění po 1 km/h, ne třeba po čtyřech či sedmi, jako u řady jiných značek.

Ford Mustang Dark Horse | auto.cz/Michal Kollert

Ve výsledku tedy používám standardní zobrazení prostorového štítu se dvěma kruhy v moderním designu a uprostřed mám informace o stavu auta. Stejně jako u minulé generace se tu dá měnit barva jednotlivých částí ukazatelů; zkrátka, budíky se opět povedly – až na nesmírně dlouho trvající animace při změnách jízdních režimů. To je ale problém i u spousty dalších fordů.

Velký centrální displej s novým infotainmentem je taky zlepšením, i když struktura různých menu chce chvíli zvykání. Bezdrátový Android Auto funguje bezproblémově a displej má hezký ostrou a detailní grafiku. Jen na bezdrátové nabíječce se mobil začíná rychle přehřívat, což sice jde na vrub i tomu telefonu, ale nějaký malý výdech ventilace navíc směrem k mobilu by se vážně hodil.

Ergonomii interiéru kolem těla řidiče dominuje vysoký středový tunel, který ukrývá převodovku a kardanovou hřídel spolu s výfukovým vedením. Mám vysoké tunely rád, tady ale je trochu otravné, že cokoliv máte v držácích nápojů, vadí při řazení – narážím do toho loktem či předloktím. A loketní opěrka o kus dál je sice elegantní, ale ne příliš daleko a loktem se tak, neřadím-li zrovna, opírám o kus tvrdého plastu před ní.

Ford Mustang Dark Horse | auto.cz/Michal Kollert

Pozorné oko si možná všimlo, že na páce ruční brzdy není tlačítko pojistky. Důvod je ten, že to není páka. Je to tlačítko, jen to vypadá jako klasické madlo. Potažením nahoru parkovací brzdu zatáhnete, zatlačením dolů uvolníte. Vypadá to jako hloupost, ale rychle jsem se s tím sžil.

A hlavně, podle Fordu to má využití v jízdních režimech určených mimo běžný provoz, zejména ten driftovací. V něm se totiž z maskovaného tlačítka stane páka a dá se za ni tahat jako za hydraulickou „ručku“ ve speciálu pro závody ve driftu.

Co do prostornosti interiéru samozřejmě zapomeňte na to, že by se na zadní sedačky posadil dospělý člověk, místa je tu prostě málo. Zavazadelník ale dokáže pojmout překvapivé množství lega.

