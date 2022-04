Hennessey poodhalilo Venom F5 Roadster, premiéra proběhne v srpnu

Nový Roadster by měl nabídnout přes 1800 koní a jízdu s větrem ve vlasech.

Americká společnost Hennessey Performance se na svých sociálních sítích pochlubila novinkou, jejíž premiéry se dočkáme 9. Srpna 2022. Extrémní hypersport Venom F5, který chce patřit mezi nejrychlejší vozy světa, totiž přijde o část střechy a dorazí ve verzi Roadster.

Roadster bude sdílet pohonnou jednotku s kupé, takže se zákazníci mohou opět těšit na 6,6litrový dvakrát přeplňovaný motor V8, přezdívaný Fury, který nabídne nejvyšší výkon až 1817 koní pří 8000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment až 1617 Nm při 5000 min-1.

Připomeňme, že kupé během nedávného testování na Floridě dosáhlo nejvyšší rychlosti 437 km/h, jeho nejvyšší teoretická rychlost by však podle výrobce měla být až 500 km/h. Ostatně jméno F5 je odvozeno od třídy hurikánů F5, které dosahují rychlostí až 512 km/h.

Klasické kupé se může pochlubit karbonovým monokokem a hmotností pouze okolo 1360 kilogramů, díky čemuž vůz akceleruje na 200 km/h již za 4,7 sekundy. U roadsteru se zřejmě z důvodu odnímatelné střechy a nutnosti šasi vyztužit dočkáme nepatrně vyšší hmotnosti, přesto by měly být parametry vozu stále šílené.

Pro fanoušky vozu navíc oznámení verze Roadster znamená novou příležitost, jak si vůz pořídit. Venom F5 kupé, představený veřejnosti v prosinci 2020, byl totiž v srpnu 2021 již definitivně vyprodaný. Oznámení nové varianty ale jistě přinese otevření nových výrobních slotů.

Divoký roadster ovšem není jediným projektem, na kterém teď společnost Hennessey pracuje. Před časem totiž oznámila práci na unikátním sportovním elektromobilu se třemi nápravami, označovaném jako Project Deep Space, jehož cena by se měla pohybovat kolem 3 milionů dolarů (cca 69.243.300 korun).

V loňském roce ohlášená šestikolka by přitom měla být prvním ze tří zcela nových projektů, které chce společnost během následujících 10 let vyrábět. Venom F5 Roadster by mohl být tím druhým, takže nás stále čeká minimálně ještě jedno zajímavé a jistě brutálně výkonné překvapení.