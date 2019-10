Hennessey si originálně rýplo do Bugatti. S motorem V8 Fury má velké plány

Společnost Hennessey Performance Engineering se pochlubila novými informacemi o svém extrémně výkonném motoru V8 „Fury,“ se kterým plánuje pokořit rekord stanovený extrémním Bugatti Super Sport 300+. Do svého francouzského rivala si přitom Hennessey i originálně rýplo.

Zatímco Bugatti Super Sport 300+ potřebovalo ke zdolání 304.7 mil v hodině (490,484 km/h) čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový motor W16, Hennessey plánuje pokořit tuto magickou hranici s použitím dvakrát přeplňovaného motoru V8. Rozhodně se ale nejedná o jakkoliv obyčejný osmiválec.

Pod kapotou připravovaného hypersportu Venom F5, jehož výroba by měla začít příštím rokem, bude totiž usazen 6.6 litrový dvakrát přeplňovaný motor V8 „Fury,“ který během současného procesu testování vykazuje skutečně působivé hodnoty.

Hennessey bohužel nezveřejnilo výkon v tradičních kW, podle měření však motor dokázal při 8.000 ot./min posílat na kola až 1.817 koní. Znovu připomínáme, že se jedná o výkon na kolech, takže samotný výkon motoru bude ještě vyšší. Maximální točivý moment pak dosahuje 1.618 Nm při 5.500 ot./min. A právě pod snímkem motoru na Instagramu si Hennessey i originálně rýplo do Bugatti. Stačí se jen podívat na hashtagy a rychle si všimnete známé fráze: #bugatti #holdmybeer.

„Při výkonu 1800 koní na kolech a pohotovostní hmotnosti pod 1.361 kg nabídne Venom F5 nejlepší poměr váhy a výkonu na trhu,“ uvádí tisková zpráva. První testování vozu by pak měla být zahájen ještě během tohoto roku.

Prvním cílem Hennessey Venom F5 bude překonat rychlost 300 MPH (482 km/h), což byl i jeho původní cíl. Poté by se však Venom měl pokusit i o překonání rychlostního rekordu pro produkční vůz 304,7 mil za hodinu (490,484 km/h), který drží výše zmíněné Bugatti Chiron Super Sport 300+.

To by přitom neměl být příliš velký problém, dodává web Autoevolution. John Hennessey, zakladatel společnosti, totiž zmínil, že na základě CFD simulací by měl Venom F5 bez problému dosáhnout rychlosti až 310 mil za hodinu (498.9 km/h).

K překonání 300 MPH (482 km/h) by přitom Venomu mělo na základě simulací stačit dokonce „jen“ 1.520 koní. John Hennessey však hledí ještě dál a rozhodně se nedrží při zemi. Jeho snem je totiž překonat i hranici 500 km/h, což je ale zhruba 311 MPH. A i když se to zdá jako nepatrný rozdíl, rozhodně to nebude snadné.

Pokusy o překonání jednotlivých rekordů by mohly s největší pravděpodobností probíhat na nevadské dálnici, kde v minulosti Koenigsegg dokázal zlomit několik rychlostních rekordů s vozem Agera RS. Zatím se však jedná pouze o jedno z míst, kde by k pokusu mohlo dojít. Finální volba bude samozřejmě záviset jen na Hennessey.