Honda a Nissan oznamují jednání o fúzi. Carlos Ghosn kroutí hlavou

Nissan je v současnosti ve vážné finanční situaci a hovoří se i o bankrotu. To výrazně komplikuje přístup k financím. Spojení s Hondou může tento problém pomoci vyřešit. Jenže tak rychle to nepůjde. Jasněji by mělo být do června, kdy mají rozhovory o fúzi skončit. Ke spojení by pak mohlo dojít do srpna 2026. Vedení Nissanu proto zdůrazňuje, že jednání není záchranou operací a že nejprve je třeba provést všechna naplánovaná úsporná opatření.

V Japonsku může vzniknou čtvrtá největší automobilka světa (po koncernech Toyota, Volkswagen a Hyundai-Kia). Spojení Nissanu a Hondy a případně i Mitsubishi má být protiváhou k Toyotě, která japonskému automobilovému průmyslu dominuje a spolupracuje i se značkami Mazda, Subaru a Suzuki, ve kterých má ve všech i menšinové podíly.

Zmizí další nezávislé značky? Honda se může spojit s Nissanem Roman Šitner Novinky

Klíčové je hledání synergií a snižování nákladů. Jako důvody spojení se zmiňuje i nástup Tesly a čínských výrobců elektromobilů. Situace je ale složitější. Japonským automobilkám v posledních dvou dekádách postupně dospěla korejská konkurence a ukrojila si výraznou část zákazníků, kteří hledají v podstatě to stejné, a to je dobrý poměr ceny a hodnoty. A nyní se do stejné části trhu dostávají i nové čínské automobilky. Prostor po japonské značky se tak zmenšuje.

Problém s nástupem elektromobilů je o to silnější, že trojice Honda, Nissan a Mitsubishi stojí v současnosti téměř úplně stranou v boji o to, kdo se v elektrických vozech nejvíce prosadí. Přitom automobilky Nissan a Mitsubishi byly v elektromobilitě průkopníky a trhu do nástupu Tesly trhu jasně dominovaly. Spolupráce v této oblasti by mohla pomoci získat zpět ztracené pozice.

Jenže je tu něco, proč spojení nedává moc smyslu. Trojice japonských automobilek je si svým zaměřením i pozicí na jednotlivých trzích velmi podobná a spíše se překrývají než doplňují. Pochybnosti o spojení vyjádřil i bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn. Dokonce k tématu uspořádal tiskovou konferenci, k níž se online připojil z Libanonu. Podle něj jsou mezi oběma firmami všude duplicity, pro fúzi je ale klíčové, aby se firmy spíše doplňovaly, a to mezi Hondou a Nissanem není, míní Ghosn.

„Pokud k této fúzi dojde, nemyslím, že bude úspěšná,“ dodal Ghosn, který v roce 2019 utekl z japonského domácího vězení, kam se dostal kvůli podezření ze zneužívání peněz Nissanu a daňovým podvodům.

Případné spojení Hondy a Nissanu by bylo podle agentury Reuters největší změnou na automobilovém trhu od spojení FCA a PSA v roce 2021 v koncern Stellantis. K celé operaci se bude muset nějak postavit Renault, který je největším akcionářem Nissanu a obě automobilky sdílí platformy a u klíčových modelů i významnou část techniky.