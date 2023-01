Honda představila závodní Civic Type R pro Super GT, nahradí NSX

Japonská závodní série cestovních vozů Super GT se v zemi vycházejícího slunce jezdí od roku 2005, přičemž se jedná o nástupce předchozích šampionátů, jejichž kořeny sahají až do konce 60. let. Závodní vozy jsou v rámci Super GT rozděleny do dvou tříd pojmenovaných GT300 a GT500.

Automobilka Honda ve vrcholné třídě GT500 dlouhodobě nasazovala model NSX-GT, ovšem jeho kariéra se v návaznosti na ukončení výroby produkčního modelu chýlí ke konci. Značka proto na tokijském autosalonu představila nástupce, kterým se stane Civic Type R-GT. Představený vůz je prozatím konceptem, neboť se s jeho závodním nasazením počítá až od roku 2024. Do té doby bude probíhat jeho vývoj, ladění a testování.

Od roku 2014 vozy ve třídě GT500 pohání dvoulitrový řadový čtyřválec přeplňovaný jedním turbodmychadlem, který produkuje kolem 485 kW a roztáčí kola zadní nápravy. Motor je umístěný vepředu, byť Honda u NSX-GT na pár let dostala výjimku, která však skončila se závěrem sezóny 2019.

Stejnou techniku očekávejme v závodním Civicu Type R-GT, tedy turbo-čtyřválec vepředu, vysoký výkon a pohon zadních kol. Od roku 2024 budou platit poupravená závodní pravidla, takže se alespoň bude moci Honda řádně připravit. A když už jsme u změny pravidel – v roce 2012 byla upravena tak, aby mohly být nasazeny i vozy se dvěma páry bočních dveří, ale Civic Type R-GT je dle všeho prvním autem, které toho využije.

Vzhledem k tomu, že je auto zatím ve vývoji, více informací momentálně nemáme k dispozici. Jen to, že Civic Type R-GT už začal sbírat první vítězství. V rámci tokijského autosalonu získal hlavní cenu v kategorii koncepčních vozů. Pro doplnění ještě zmiňme, že letošní sezóna Super GT odstartuje 15. dubna na okruhu Okayama. V loňské sezóně ve třídě GT500 zvítězil Nissan Z GT500.