Honda slaví 60 let v USA krásným zrenovovaným pick-upem Chevrolet Apache 10

Společnost American Honda Motor Co., Inc. po zahájení svého provozu v roce 1959 pořídila malou flotilu pick-upů značky Chevrolet, aby mohla motocykly zásobovat své začínající prodejce na jihu Kalifornie.

Jeden z těchto vozů byl zhruba v roce 1961 vyfotografován před vstupem do společnosti American Honda Motor Co., Inc. na 4077 Pico Blv. v Los Angeles a právě tento snímek se stal spouští pro akci, na jejímž konci je kompletně zrenovovaný pick-up ze snímku a to včetně dvojice motocyklů na korbě.

Podle materiálů společnosti American Honda Motor Co., Inc. prošel pick-up důkladnou renovací, jejímž výsledkem je Chevrolet Apache 10 v původní barevné kombinaci. Pick-up má pod kapotou atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 4,6 l a výkonu 119 kW (162 k), spolupracující s třístupňovou manuální převodovkou.

Pick-up se snímku z počátku šedesátých let dvacátého přibližuje i nákladem na své korbě. Ten totiž tvoří dva motocykly původem z roku 1965. Prvním z nich je Honda 50 v kombinaci bílé a červené barvy, kterou celý svět zná jako Super Cub a druhým pak sportovní model Honda CB160, který má v páteřovém rámu zavěšen čtyřtaktní SOHC dvouválec o objemu 161 kubických centimetrů.

V současnosti je pick-up i se svým nákladem vystaven ve vestibulu sídla společnosti American Honda Motor Co., Inc. v Torrance v Kalifornii, ale na podzim letošního roku se má představit návštěvníkům SEMA Show v Las Vegas a má se účastnit i řady dalších akcí.

Zdroj: American Honda Motor Co., Inc.