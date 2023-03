Honda urychluje elektrifikaci, ale spalováky podle ní zůstanou relevantní

Japonská automobilka Honda trochu zaspala za některými konkurenty a nyní přidává na tempu elektrifikace. Agentura Reuters ovšem informuje, že navzdory miliardovým investicím do elektromobility šéf značky věří, že spalovací motory mají budoucnost i po roce 2040.

Honda podle agentury Reuters plánuje do roku 2030 investovat minimálně 40 miliard dolarů do navýšení podílu hybridních a elektrických vozidel na svých prodejích na 40 %, a to do konce desetiletí. Do výše uvedené částky je zahrnuto také 3,5 miliardy dolarů, které Honda investuje do společného podniku s LG Energy Solution na výrobu baterií v americkém státě Ohio. Fungovat má začít v roce 2025.

Dále bude značka investovat do vlastního podniku, který založí příští měsíc a dá mu na starosti rozvoj výroby elektromobilů a baterií. Výhledově by podnik mohl mít na starosti také vlastní síť nabíjecích stanic, podobnou Superchargerům od Tesly, evropské síti Ionity nebo síti budované Mercedesem.

Tošihiro Mibe, šéf Hondy, uvedl, že jako základ budoucí uhlíkově neutrální mobility vidí elektrifikaci a vodíkové články. Zároveň si ale uvědomuje, že infrastruktura neodpovídá potřebám zákazníků. Honda aktuálně zkoumá všechna možná řešení, od nabíjecích stanic a moderních akumulátorů, až po létající vozy a rakety, stejně jako nová syntetická paliva s nízkou uhlíkovou zátěží. Konkrétně ta by podle Mibeho mohla udržet spalovací motory relevantní i po roce 2040. Především ve sportovních a nákladních vozech nebo v letadlech.

K narůstajícímu tempu elektrifikace své značky Tošihiro Mibe řekl: „V oboru vývoje motorů se pohybuji přes 30 let, takže [elektrifikaci] osobně považuji za trochu hrozivou. Musím však oddělit vlastní pocity od toho, co je lepší pro podnikání.“ V příštím roce má Honda na trh uvést dva nové elektromobily, a to již představené SUV Prologue, stejně jako připravovanou Acuru ZDX. V roce 2026 má pak Honda představit novou elektrickou platformu a pokrokové baterie.