Hrany a tlustý plech Tesly Cybertruck jsou rizikem. Ale jenom pro ty venku

Bezpečnost Tesly Cybertruck pro její osádku může být naopak nebezpečím pro všechny okolo, dojde-li ke srážce, shodují se experti na silniční bezpečnost. Pro zákazníky Tesly to však neznamená mínusové body.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Představení Tesly Cybertruck před několika dny ukázalo i záznam ze zkoušek pasivní bezpečnosti této americké novinky. Elon Musk, hlava automobilky Tesla, vyzdvihoval hlavně fakt, že díky nízkému těžišti vozu je těžké ho převrátit na střechu, přinejmenším dokud je korba prázdná. Také ukázal nárazové testy do pevné bariéry a simulovaný boční náraz s tím, že osádka vozu bude v případě nehody velmi dobře chráněná.

Video se připravuje ...

Cybertruck se do stadia produkční verze dostal s v podstatě stejným kontroverzním tvarem, s jakým se odhalil před zhruba čtyřmi lety jako koncept. Už tehdy některé jeho prvky vzbuzovaly obavy po stránce bezpečnosti. Ty přetrvávají i poté, co byl vůz představen v sériovém provedení, alespoň dle expertů oslovených agenturou Reuters.

„Velkým problémem je, že pokud jeho ‚kůži‘ udělají pevnou použitím nerezové oceli, tak když do ní člověk narazí hlavou, bude to pro něj znamenat větší poškození,“ říká Adrian Lund, někdejší prezident IIHS. Tato americká organizace provádí nárazové testy aut a vydává hodnocení, podobně jako v Evropě Euro NCAP.

Podle automobilky Tesla má příď a záď vozu žebrování, které pohlcuje energii v případě nárazu. U boční srážky se o pohlcení energie starají vnější plechy dveří, uvedla firma při odhalení vozu. „Pokud se dostanete do neshody s jiným autem, vyhrajete,“ prohlásil o cybertrucku Elon Musk.

To ale může být podle Davida Friedmana, někdejšího ředitele americké NHTSA, nebezpečné pro osádku toho druhého auta. „Pokud jste účastníkem nehody s jiným vozidlem, které má deformační zóny, a to vaše je pevnější, pak to druhé auto bude více poškozeno, zatímco vaše odolá,“ nechal se slyšet.

Ovšem, dá se očekávat, že právě tohle bude pro spoustu zákazníků důležitým prodejním tahákem – že v případě nehody budou více v bezpečí než ti ostatní. A v každém případě zatím nejsou na světě oficiální výsledky normovaných testů bezpečnosti.