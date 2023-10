Pokud by nedošlo ke zpomalení zpřísňování amerických limitů spotřeby paliva, Fordu by hrozila pokuta miliarda dolarů. Z americké „velké trojky“ automobilových gigantů by byla zdaleka nejmenší.

Návrh amerického Národního úřadu pro bezpečnost silniční dopravy (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) z června letošního roku říká, že by se flotilový limit průměrné spotřeby (Corporate Average Fuel Economy, CAFE) měl v USA snižovat o 2 % každoročně pro osobní vozy a o 4 % každoročně pro SUV a pick-up trucky, a to v letech 2027-2032. V roce 2032 by to mělo znamenat průměrnou flotilovou spotřebu 58 mil na galon (mpg), tedy 4,06 l/100 km.

Tento návrh je součástí snahy Bidenova vedení Spojených států o snížení emisí skleníkových plynů a také o snížení spotřeby paliva, což má zlepšit energetickou soběstačnost USA. V dopise, který byl adresovaný americkému ministerstvu energetiky a agentura Reuters o něm zpravila svět zhruba před třemi týdny, Rada pro americké automobilové předpisy uvedla, že výše očekávaných pokut pramenících z neplnění oněch limitů je „alarmující“.

Tato rada zastupuje koncerny Ford, General Motors a Stellantis a podle dopisu by kvůli tomu, že by výrobci nezvládli dosáhnout tak nízkého flotilového průměru, na pokutách v dotčených letech celkem odvedli 1 miliardu, resp. 6,5 a 3 miliardy dolarů. Aktuálním kurzem to je 23,3, resp. 151,8 a 70,1 miliardy korun. Každé vozidlo by to zdražilo v průměru o 2.151 dolarů, tedy cca 50 tisíc korun.

Automobilka Ford, která je na americkém trhu dvojkou, se nyní nechala slyšet, že ona miliarda dolarů zaplacená na pokutách by pro ni znamenala „zásadní ekonomické těžkosti“. „V programu CAFE vidíme velké riziko bezprecedentních pokut,“ uvedla automobilka.

Ford je jediným z americké „velké trojky“, který dosud podle agentury Reuters žádné pokuty za nadlimitní spotřebu paliva neplatil. Koncerny Stellantis a GM podle informací z června letošního roku dosud zaplatily dohromady 363 milionů dolarů (cca 8,5 miliardy korun).

Naopak automobilka Tesla má na navrhovaný vývoj programu CAFE jiný názor – limity by se měly zpřísňovat ještě rychleji. Navrhuje každoroční snižování limitu o 6 % pro osobní auta a o 8 % pro pick-upy a SUV.

Není v tom ovšem vidina zachráněné planety, nýbrž vidina zisku. Automobilky totiž mezi sebou mohou obchodovat tzv. kredity, které získávají za prodeje elektrických aut. Protože Tesla vyrábí výhradně elektrická auta a její flotilový průměr spotřeby paliva je 0 l/100 km, může všechny své kredity prodat ostatním automobilkám. Získané peníze jsou velkou součástí jejích tržeb a čím přísnější budou limity CAFE, tím větší bude poptávka po kreditech a tím větší bude cena kreditu, spekuluje Tesla.