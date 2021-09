Hyundai odhaluje interiér svého nejmenšího crossoveru, je překvapivě praktický

Když přijde řeč na nejdostupnější SUV, nabízí automobilka Hyundai hned několik možností. V zámoří je to model Venue, v Evropě model Bayon a v Jižní Koreji nedávno představený Casper. O něm se původně spekulovalo, že by mohl dorazit i do Evropy, tato informace se však nakonec nepotvrdila a Casper nejspíš zůstane pouze jihokorejskou záležitostí. Je to ale škoda.

Oproti dříve jmenovaným SUV Hyundai je totiž Casper podstatně menší a zřejmě tak bude i levnější. Ostatně na délku měří pouze 3.595 mm, na délku 1.595 mm, na výšku 1.575 mm a rozvor má hodnotu pouze 2,4 metru. Přesto tento městský prcek s dobrodružným vzhledem nabízí obrovské množství variability.

Casper například umožňuje sklopit do roviny nejen opěradla zadních sedadel, ale také obě opěradla předních sedadel, což posádce umožňuje vytvořit si z jeho kabiny jeden z nejmenších „obytných vozů“ na trhu. Na zadní straně sedadla spolujezdce je navíc malá platforma, která může řidiči na cestách posloužit jako praktický stolek.

Sedadla v druhé řadě jsou zřejmě rozdělená 50:50, tedy včetně sedáku, a umožňují posunutí v rozsahu až 160 mm. Opěradla lze přitom nejen sklopit, ale také polohovat směrem dozadu až o 39 stupňů.

Při sklopení sedadel v obou řadách je prý možné do Caspera naložit předměty dlouhé až 2.059 milimetrů, zavazadelník má pak při lavici posunuté zcela vpřed maximální objem až 301 litrů, což na 3,6 metru dlouhé auto rozhodně není marné.

Malá kabina navíc slibuje i vysokou úroveň bezpečí. Casper nabídne až sedm airbagů a v závislosti na výbavě i pestrou paletu bezpečnostních asistenčních systémů. Nechybí systém pro udržení jízdy v pruzích, přední předkolizní asistent, systém přepínání dálkových světel nebo adaptivní tempomat.

Zajímavým prvkem kokpitu je pak ještě absence středového tunelu, který chybí z důvodu maximální prostornosti. Místo toho má Casper vpředu naznačenou lavici, do jejíhož středu byl integrován držák nápojů a nechybí ani jednoduchá loketní opěrka. Volič převodovky pak automobilka po vzoru MPV umístila do protažené středové části palubní desky.