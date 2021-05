Hyundai poodhaluje parametry elektrického sedanu Ioniq 6 a SUV Ioniq 7

Automobilka Hyundai představila svůj nový čistě elektrický hatchback, tedy podle slov automobilky crossover, s označením Ioniq 5 již v únoru tohoto roku. Ovšem zatímco v Česku známe jeho ceny již od poloviny dubna, v USA proběhla prezentace parametrů pro americký trh teprve nedávno. To nás ale nemusí tolik zajímat.

Zajímavostí prezentace, na kterou upozornili zámořští kolegové z Carscoops, totiž mělo být poodhalení některých technických parametrů pro další elektrické novinky s označením Ioniq. Konkrétně pro elektrický sedan Ioniq 6 a SUV s označením Ioniq 7.

Začněme ale od sedanu, který by měl dorazit v roce 2022. Jeho design by měl vycházet z působivého konceptu Prophecy, představeného v loňském roce, a rozměry by měl odpovídat zhruba modelu Sonata. Základem vozu by se měla stát platforma eGMP, osazená baterií o kapacitě 73 kWh, která má napájet dvě různá pohonná ústrojí.

Základní verze by měla být osazena jedním elektromotorem o výkonu cca 160 kW (218 k), zatímco výkonnější verze nabídne dvojici elektromotorů a kombinovaný výkon okolo 230 kW (313 k). Dojezd vozu by měl překonat hranici 300 mil, což by znamenalo více než 483 km. Zatím však není zřejmé, pro kterou motorizaci tento odhad platí.

Začátkem roku 2024 bychom se měli dočkat uvedení modelu Ioniq 7, tedy rodině zaměřeného SUV se třemi řadami sedadel a až sedmi místy, jehož velikost bude odpovídat modelu Palisade. Během prezentace měla zaznít zmínka o volitelném pohonu všech kol, jediná známá konfigurace však počítá s dvojicí elektromotorů a kombinovaným výkonem 230 kW (313 k).

Větší Ioniq 7 by měl být osazen baterií o kapacitě 100 kWh, přičemž plánovaný dojezd by se podle automobilky měl opět pohybovat nad hranicí 300 mil – tedy přes 483 km. Vedení automobilky pak mělo během prezentace dodat, že u modelu Ioniq 7 má zejména v zámoří velká očekávání. Zda a v jaké konfiguraci se modely dostanou do Evropy, to prozatím nevíme.