Hyundai se chlubí novým zdrojem vodíku, vyrábí ho z odpadního plastu

Automobilka Hyundai se v posledních letech pořádně opřela do elektrifikace, na rozdíl od většiny konkurence však nesází pouze na baterie, ale věří také vodíku, který již nyní prostřednictvím technologie palivových článků pohání model Nexo. Do budoucna by se ale nabídka měla rozšiřovat v rámci nové značky HTWO, stejně jako by se mohlo rozšířit využití vodíku v energetickém průmyslu.

Samotné získávání vodíku je však mnohdy kontroverzním tématem jak po stránce ekonomiky, tak ekologie. Inženýři Hyundai se však pochlubili plánem získávat velké množství vodíku za pomoci jednoho základního komponentu – odpadního plastu.

V rámci svých vodíkových plánů investovala společnost Hyundai částku 400 miliard wonů do továrny, která má měnit plastový odpad na vodík za pomoci pyrolýzy a zplyňování. Při pyrolýze dochází k rozkladu materiálů při vysokých teplotách v inertní atmosféře, kde se mění chemické komponenty. V tomto případě by se měl plast měnit na vodíkový plyn.

Takto získaný vodík by pak mělo být možné využívat ve vodíkových generátorech, v průmyslových vodíkových palivových článcích a samozřejmě také v automobilovém průmyslu, zejména tedy ve vodíkových modelech značky. Automobilka navíc očekává, že se do roku 2050 zvýší světová poptávka po vodíku o 18 procent, což by vygenerovat další slušný příjem.

Tato investice do uhlíkové neutrality značky Hyundai by se měla začít realizovat v první polovině příštího roku, kdy začne výstavba továrny. Produkce vodíku by pak měla být zahájena o dva roky později, tedy cca v roce 2024. Emise vzniklé při výstavbě továrny navíc automobilka plánuje kompenzovat pomoci vyvíjeného systému kovu, který by měl absorbovat škodlivé emise.