První generace Renaultu Captur si celkem působivým způsobem podmanila svou kategorii na řadě trhů po celém světě, což ostatně podtrhuje okolo 1.5 milionu prodaných kusů na 90 trzích. Když tedy automobilka připravovala nástupce, musela se skutečně snažit, aby mohla na úspěšný model sebevědomě navázat. A to se celkem povedlo.

Automobilka vsadila na platformu nové generace CMF-B, která slibuje až 85% použití nových dílů. Hlavní ale je, že se auto zvětšilo o 110 mm na délku a rozvor narostl o 20 mm. A věřte, že to je skutečně znát. Když jsem si se svými 183 cm sedl sám za sebe, neměl jsem problém s místem nad hlavou ani před koleny. A nestěžoval si ani kolega, který atakuje výšku 190 cm.

Automobilce se navíc podařilo zvětšit i zavazadlový prostor, který nyní nabízí objem 536 litrů a pod podlážkou dokonce zbylo místo i na rezervu/dojezdové kolo. V otázce prostoru tak Renault skutečně dodržel slovo a nabídl ho víc než dost i pro menší rodiny.

Zajímavým doplňkem interiéru je pak na první pohled možná podivně vypadající „flying console,“ tedy z palubní desky decentně trčící vyvýšený panel s voličem převodovky a odkládacím prostorem, pod kterým je další úložný prostor. Podobně působivá je pak i schránka před spolujezdcem, která se nevyklápí tradičně dolů, ale vyjíždí jako šuplík. A uvnitř je prostoru skutečně víc než dost.

Vzhled nového Capturu je vyloženě líbivý a kombinuje v sobě prvky nového Clia se sebevědomým vzezřením crossoveru. Po stránce designu se však Renault bude snažit zaujmout i bohatými prvky individualizace, díky čemuž lze získat až 90 barevných kombinací laku karoserie. Zvolená výbava se pak projeví na celkovém působení interiéru, který umí být díky barevným kombinacím krásně svěží, ovšem s koženým čalouněním mu nechybí ani šmrnc a jistý nádech vznešenosti a luxusu.

Nejočekávanější pohonnou jednotkou pak bude bezpochyby nový plug-in hybridní motor E-Tech, který se ale představí až příští rok. Měl by však nabídnout kombinaci 1.6 litrového benzínového motoru s elektromotorem a baterií o kapacitě až 9,8 kWh, což by mělo zajistit elektrický dojezd 45 km při rychlosti až do 135 km/h. Ve městě by se však měl elektrický dojezd prodloužit až na 65 km. Na ověření v praxi si však ještě budeme muset počkat.