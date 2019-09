Vzhled ani technika nového Opelu Corsa už dávno nepatří k žádným tajemstvím, přesto je první střetnutí naživo vždy vstupem na neznámou půdu. Suchá čísla a fotky vám totiž nikdy nezprostředkují takový zážitek, jako možnost si auto pomalu obejít, prohlédnout ze všech úhlů a vyzkoušet na vlastní kůži.

Takže jaká Corsa vlastně je? Jak psal kolega již během odhalení nové elektrické Corsy-e, na první pohled působí jako podstatně větší auto. Designéři přitom novince nadělili jen pár milimetrů na délku, ubrali však pár milimetrů v pase a výšku srazili téměř o 48 milimetrů. Ve výsledku tak Corsa působí poměrně přikrčeně a dynamicky. Její sportovní ambice přitom podtrhuje i řada dalších zajímavých parametrů.

Začít můžeme například od masky s charakteristickým světelným podpisem, která působí dominantně a současně i lehce prémiově. Jako by se Corsa skutečně chtěla probít do vyššího segmentu. Zajímavým detailem je pak i ostře řezaná linka, která se táhne přes kapotu – jeden z charakteristických znaků nových modelů Opel. Při pohledu z profilu by pak měl vůz opět evokovat tolik populární design kupé. A podobně jako u modelu Adam nechybí ani bohaté možnosti individualizačního programu, tedy různě barevná kola, barevné plastové doplňky exteriéru, atd.

Ovšem nač zůstávat jen u designu. Corsa poodhaluje nadání k zábavné a svižné jízdě i při letmém pohledu do technických parametrů, kdy se základní motorizací (55 kW/75 k) nedosahuje hmotnost ani 1.000 kilogramů (samozřejmě bez řidiče). Ve Frankfurtu vystavené modely s motorizacemi 1.2 Direct Injection Turbo se pak s provozní hmotnost pohybovaly okolo 1.150 kilogramů, přičemž výkon slabšího dosahuje 74 kW (100 k) a vrcholný model nabídne až 96 kW (130 k).

Oproti minulé generaci se tak Corse podařilo shodit okolo 108 kilogramů, což je při téměř shodné délce úspora okolo 10 % hmotnosti. Největší díl úspory přinesla nová karoserie, která je lehčí zhruba o 40 kilogramů, stranou však nezůstaly ani drobnosti jako nová struktura sedaček (-10 kg), hliníková kapota (-2,4 kg) a významný díl úspory přinesly i nové tříválcové motory, které jsou oproti čtyřválcům lehčí o cca 15 kilogramů.

Přeplňované tříválce přitom slibují i celkem slušnou dynamiku. Zatímco slabší nabídne točivý moment 205 N.m, vrcholný až 230 N.m. Minimálně 95 % točivého momentu by přitom mělo být dostupných již v rozmezí 1.500 až 3.500 ot./min. Maximální rychlost výkonnější Corsy by měla dosahovat až 207 km/h a akcelerace z 0 na 100 km/h by se měla pohybovat v čase okolo 8,7 sekundy, což je zlepšení 0,2 sekundy oproti minulé generaci o výkonu 110 kW (150 k). Slabší model se dostane až na 188 km/h (zlepšení o 3 km/h) a akcelerace by měla být v závislosti na převodovce lepší zhruba o sekundu.

Trojici benzínových motorů však doplní i 1,5litrový tříválcový diesel, který nabídne výkon 75 kW (102 k) a točivý moment dosahující 250 Nm. Jeho průměrná spotřeba by pak podle WLTP měla dosahovat rozpětí 4.5 - 4.0 l/100 km. Ani zážehové motory však nejsou žádnými velkými otesánky. Základní jedna dvojka o výkonu 55 kW si podle hodnot naměřených dle standardů WLTP řekne v průměru o 5,9 - 5.3 l/100 km, slabší přeplňovaný tříválec by měl jezdit v rozmezí 6,2 – 5,4 l/100 km a vrcholné provedení by se mělo pochlubit kombinovanou spotřebou okolo 6,0 – 5,6 l/100 km.

Zatím se však jedná pouze o předběžná čísla, která navíc do velké míry ovlivní i zvolená výbava a převodovka. Zatímco základní motorizace nabídne pouze pětistupňový manuál, spalovací motor o výkonu 74 kW nabídne volbu mezi šestistupňovým manuálem a osmistupňovým automatem. Vrcholné provedení jek pak standardně dodáváno pouze s osmistupňovým automatem.

Kromě spalovacích a vznětových motorů však nová Corsa nabídne i čistě elektrickou verzi. Ta je osazena li-ion bateriemi o kapacitě 50 kWh, které napájí elektromotor o výkonu 100 kW. Na jedno nabití by tak nová Corsa měla urazit až 330 km (dle WLTP) a díky podpoře rychlonabíjení by mělo být možné nabít baterii na 80 procent již během půl hodinky. Baterie uložené v podlaze sice vozu přidají zhruba 300 kilogramů na hmotnosti, přesto nijak neomezují prostor pro posádku a i s touto nadváhou bude Corsa-e nejlepší sprinter v nabídce. Z 0 na 100 km/h totiž akceleruje za 8,1 sekundy.

Opel se navíc rozhodl postavit na základech elektrické Corsy i závodní speciál, který naradí poměrně populární závodní Adam. Závodní Corsa-e se chlubí výkonem 100 kW (136 k) a točivým momentem 260 Nm, který je dostupný prakticky okamžitě. Opel je sice první automobilkou, které se do pokusů s elektrickým závodním rally vozem vrhla, přesto věří, že se brzy přidá i její konkurence. Corsa-e by totiž měla ukázat, že to je možné. „Corsa-e je elektromobilem pro každého. Plně použitelná pro každý den a dostupná, což jsou důležité atributy i pro motosport. Novou Corsu je zábavné řídit a nechybí ji dynamika. Při použitá sériového vozu jako základu jsme první automobilkou na světě, která vyvinula elektrický rally závodní vůz,“ uvedl Michael Lohscheller, CEO automobilky.

Opel však s novou Corsou přináší i „demokratizaci technologií,“ kdy i v takto malém voze nabízí dosud nevídanou technologickou výbavu. Nechybí například systém rozpoznávání dopravních značek, systém udržování jízdy v pruhu nebo Full LED matrix světlomety IntelliLux, které se v této třídě objevují vůbec poprvé.

Interiér se tradičně chlubí bohatými možnostmi konektivity, což zahrnuje i nové systémy infotainmentu. V nižších verzích se zákazníci mohou těšit na systém Multimedia Navi s 7palcovým barevným dotykovým displejem, zatímco vrcholná verze nabídne systém Multimedia Navi Pro s 10palcovým dotykovým displejem. Oba systémy přitom pochází již ze společného vývoje s PSA, potěší však alespoň rozdílnou grafikou. Velkou připomínkou koncernu je pak i charakteristický volič automatické převodovky.

Vůz je navíc překvapivě prostorný, což platí pro přední a překvapivě i zadní sedadla. Navzdory snížené výšce vozu nechybí místo ani nad hlavou, což je opět působivé především v zadní části vozu. Touha po sportovní image si přesto vybrala svou daň, kterou je poměrně úzký nástupní prostor na zadní lavici. „Stále je to však pohodlnější, než nastupovat do třídveřového modelu,“ poznamenal s úsměvem jeden z přítomných zástupců značky. A pravdou je, že po chvíli si člověk ten správný způsob nastupování jistě najde.

Špatně na tom Corsa není ani s úložnými a odkládacími prostory. Vpředu mě velice mile potěšila přihrádka před spolujezdcem, která je po otevření až překvapivě hluboká. Úložný prostor v loketní opěrce je sice spíš na parádu, zavazadlový prostor o objemu okolo 309 litrů však nadělá parády víc než dost. Minimálně v této třídě. Stále si však nejsem úplně jistý tím, jestli se Corsa může stát univerzálním řešením i pro rodinu, jakkoliv se ji tak Opel nejspíš také pokusí prodat.

Po statické prezentaci a se znalostí veškerých technických parametrů však musím přiznat, že se na první jízdy s tímhle prckem vyloženě těším. Kombinace nízké hmotnosti, sportovní image, příjemné pozice za volantem a motorů s výkonem až 155 koní zní totiž velmi lákavě. Možná to nebude oslnivě rychlé auto, ale na okreskách a ve městě by mohlo být překvapivě zábavné.