Opel vstupuje do elektrifikované přítomnosti. Odhaluje elektrickou Corsu a Grandland X PHEV

Německá značka představuje dva ze čtyř chystaných elektrifikovaných modelů, které představí do roku 2020, malý elektromobil a hybridní crossover.

Opel se stává další automobilkou, která odhaluje svoji elektrifikovanou budoucnost. Respektive v jeho případě už jde spíše o elektrifikovanou přítomnost, protože německá značka je v této oblasti už čilá. V následujících letech se chce ale na tomto poli pořádně rozjet. Pomůže tomu fakt, že je Opel členem Skupiny PSA, jejíž elektrifikovanou techniku použije.

Přímo v domovském Rüsselsheimu tak představila první dva ze čtyř chystaných elektrifikovaných modelů, které budou představeny do roku 2020. Začíná se elektrickou verzí nadcházející Corsy, tzv. Corsou-e, a plug-in hybridním crossoverem Grandland X Hybrid 4, které se shodně začnou prodávat na začátku roku 2020.

Následovat bude ještě elektrická varianta nástupce Mokky X a elektřinou poháněná dodávka Vivaro-e. Do roku 2024 pak budou všechny modely značky nějakým způsobem elektrifikované, nabídnou tedy buď hybridní nebo čistě elektrické provedení.

Elektrická varianta Corsy se přitom představuje údajně dlouho předtím než konvenční varianty, což naznačuje, že Opel jí hodně věří. Šéf automobilky Michael Lohscheller vysvětluje, že potenciál Corsy-e tkví v tom, že míří do nejžádanějšího evropského segmentu (malá auta). Corsa je navíc v nabídce Opelu bestsellerem, od příchodu první generace v roce 1992 značka prodala přes 13,6 milionu kusů tohoto modelu.

Německá značka přitom v segmentu přebírá strategii francouzských značek mateřského koncernu, což znamená, že Corsa-e bude z designérského hlediska podle slov viceprezidenta designu Opelu Marka Adamse prakticky shodná s konvenčními verzemi se spalovacím motorem. Specifická budou pouze aerodynamická kola nebo ukazatele související s elektrickým pohonem. Podle Adamse si to tak zkrátka zákazníci vyžádali, nechtěli jinak vypadající elektromobil, když viděli návrh nové Corsy, zalíbil se jim natolik, že změny nechtěly. Podobně ostatně mluví i produktový ředitel Peugeotu Laurent Blanchet.

To je rozdíl proti dnešní době, kdy Opel na vybraných trzích prodává specificky vyvinutý elektromobil Ampera-e, sourozence Chevroletu Bolt. Ten ale pochází ještě z éry General Motors, používá Američany vyvinutou techniku, za níž Opel pod novým majitelem musí platit licenční poplatky, a tak se vozu postupně zbaví. Nepřímo ho nahradí právě elektrická verze Corsy.

Právě Ampera-e je jedním z důkazů, že Opel na rozdíl od mnohé konkurence může těžit z toho, že už má s elektromobily bohaté zkušenosti, které nyní může při prodeji elektrické Corsy využít. Na vozech s elektrickým pohonem se v Rüsselsheimu pracuje vlastně už padesát let, v roce 1968 tam byl postaven elektrický prototyp Kadettu B. Další prototypy pak následovaly v dalších letech, ať už opět na bázi Kadettu nebo třeba Astry.

Automobilka v tomto směru zmiňuje také prototyp Zafiry z roku 2005 s palivovými články. Ani na tuto alternativu bateriových elektromobilů značka nezapomíná, dokonce nyní funguje jako vedoucí vývoje této techniky pro celou Skupinu PSA. Už v příštích letech přitom máme vidět výsledek tohoto vývoje. Bližší informace zatím značka tají, z různých náznaků ale vyplývá, že prvním vodíkovým Opelem by mohla být nějaká dodávka.

Se shodným designem souvisí také to, že základem Corsy-e je modulární platforma CMP, která umožňuje na jednom základě postavit konvenční auto se spalovacím motorem i elektromobil. Výhodou v tomto ohledu je hlavně to, že elektrovozy díky tomu mohou vznikat na jedné výrobní lince jako konvenční auta, což snižuje výrobní náklady. Firma navíc díky tomu může flexibilně upravovat výrobu obou provedení podle aktuálního zájmu, což by v případě specifické produkce elektrovozů nešlo.

Právě tohle má splnit jednu z charakteristických vlastností, kterou Opel pro své elektrovozy vytyčil, dostupnost. V případě Corsy to bude na německém trhu znamenat základní cenu 29.900 eur, což je v přepočtu asi 770.000 korun. U malého auta to není málo, na poměry elektrovozů to je ale slušná částka. Cena na českém trhu nicméně zatím prozrazena nebyla.

Elektrické Opely ale nemají být jen dostupné. Automobilka o nich tvrdí, že mají být snadné na ovládání (to souvisí s jednodušším ovládáním než u auta s manuální převodovkou) a také zábavné na řízení. I proto bude elektrická Corsa pořádný čipera. Díky výkonu 100 kW a točivému momentu 260 N.m zvládne zrychlit z 0-100 km/h za 8,1 sekundy. Na padesátce bude už za 2,8 sekundy!

Zábavnost přitom má platit také pro plug-in hybridy od Opelu. Proto představený Opel Grandland X Hybrid4 nabízí kombinovaný výkon 221 kW (300 koní). Pochází z kombinace přeplňované zážehové šestnáctistovky s přímý vstřikováním a dvou elektromotorů – jeden je zakomponován do osmistupňové automatické převodovky a druhý je součástí zadní nápravy. Jestliže spalovací motor sám o osobě poskytuje 147 kW, každý z elektromotorů má 80 kW.

S udávanými emisemi 37 gramů CO 2 na ujetý kilometr má Grandland X Hybrid4 automobilce pomoci splnit přísný evropský limit flotilových emisí pro rok 2020, které mají být nižší než 95 g CO 2 /km. Generální ředitel Opelu tvrdí, že se firmě povede tento cíl splnit. Vedle elektrifikovaných modelů tomu pomůže i nová Corsa, jejíž všechny verze mají mít nižší emise než u předchůdce.

Konkrétně Corsa bude lákat také na zajímavý vzhled. Přestože se jedná vlastně o další krok současného, vlastně konzervativního designérského stylu vytyčeného Astrou, Grandlandem X nebo Crosslandem X, výsledek je opravdu šmrncovní. Líbí se nám hlavně příď, která díky nízké masce auto opticky rozšiřuje. Originálním detailem je i prolis v kapotě vedoucí od čelního skla k logu značky v masce, který je použit z loňského konceptu GT X Experimental.

Design se přitom narychlo předělával, musel být upraven pro použití platformy CMP od PSA, která nahradila původně zamýšlenou architekturu ještě od GM. Viceprezident designu Mark Adams tak tvrdí, že žádný sériový model nenavrhl jeho tým rychleji než novou Corsu. Práce na Corse už s CMP začaly na začátku roku 2017.

Ono šestá generace Corsy obecně vypadá jako o segment větší auto, klidně bych jí při prvním setkání považoval za novou Astru. A to je přitom s délkou 4,06 metru vlastně stejně dlouhá jako předchůdce a navíc je o chlup užší. Střecha je ale o 48 mm nižší než u minulé generace, což výrobce vysvětluje hlavně snahou o zlepšení aerodynamiky. Jistě je to ale také designérský krok.

Uvnitř se má za volantem sedět o 28 mm níže než dosud. O moc více ale o interiéru kromě jeho zveřejněných fotografií nevíme, dovnitř nové Corsy nás Opel zatím nenechal posadit. Na hodnocení zvolených materiálů nebo prostornosti si tak ještě musíme počkat.

Stejně tak si zatím počkáme na informace o konvenčních variantách, byť se dá logicky očekávat nasazení motorů z dílny PSA – zážehového tříválce 1.2 PureTech a turbodieselu 1.5 BlueHDi. Naopak s hybridem počítat nemáme.

Více se o nové Corse dozvíme nejpozději na podzimním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se auto oficiálně představí veřejnosti.