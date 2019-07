Opel slaví 120 let výroby aut. Připomeňte si jeho nejslavnější modely

První automobil Opelu vznikl v roce 1899, historie značky se však datuje až do roku 1862, tehdy se však firma Adama Opela zabývala šicími stroji.

Letošní rok je v automobilovém světě ve znamení hned několika kulatých jubileí. Automobilky Bentley a Citroën letos slaví rovných 100 let existence, Opel je dokonce ještě starší. Letos oslavuje už 120 let výroby automobilů, a tak patří mezi vůbec nejstarší, dodnes fungující automobilky světa. Pro tuto příležitost se firma rozhodla připomenout své nejslavnější vozy, a to pomocí rozsáhlé fotogalerie i videosérie, v níž se objevuje na 30 modelů značky.

Všechno to začalo v roce 1899, kdy se vdova po Adamu Opelovi, Sophie, spolu s jeho dvěma nejstaršími syny rozhodla vyrábět automobily. Pro tuto potřebu navázala spolupráci s Friedrichem Lutzmannem, zámečníkem, který se v té době začal zabývat konstrukcí aut. Moc úspěšný projekt to ale nebyl, Opel partnerství po dvou letech rozvázal a raději začal v roce 1901 v licenci vyrábět vozy francouzského výrobce Darracq.

Historie firmy Opel se ale datuje ještě mnohem dál. Firma vznikla už v roce 1862, kdy její zakladatel Adam Opel začal v německém Rüsselsheimu vyrábět šicí stroje. Společnost postupně expandovala, od roku 1886 vyráběla vysoká kola. Po smrti Opela v roce 1895 pak noví majitelé hledali další cesty, přičemž vsadili právě na automobily, což ostatně tehdy u výrobců kol nebylo nic tak neobvyklého. Vždyť s bicykly začínal i Laurin & Klement, předchůdce dnešní Škody.

V náruči GM

V roce 1909 pak přichází automobil, kterým Opel výrazně expandoval. A byl to také vůbec první vůz s nápisem Opel na přídi – ty předchozí se nazývaly Opel Darracq. Podle tehdejší logiky se jmenoval Opel 4/8 koní, přičemž se mu přezdívalo doktorwagen, podle obliby vozidla mezi tehdejšími doktory. Ti oceňovali jeho agilitu, kompaktní rozměry i kvalitu, a tak jej využívali při jízdách za pacienty.

V dvacátých letech se Opel stal první německou automobilkou s masovou výrobní linkou, využívána byla třeba pro výrobu modelu přezdívaného podle zelené barvy Laubfrosch (rosnička). Moderní výroba nadchla vedení amerického koncernu General Motors, který Opel koupil v roce 1929.

Tehdejší období bylo ve znamení modelů Olympia, Kapitän nebo prvního Kadettu, který se pak v Sovětském svazu vyráběl jako Moskvič 400-420 – jako součást válečných reparací. Za války mimochodem na americké vlastnictví nebyl moc brán zřetel, postupně se továrna v Rüsselsheimu přeorientovala na výrobu velkého nákladního vozu Blitz, který hojně využívala německá armáda.

Poválečné oživení

Po válce byla obnovena výroba modelu Olympia, GM firmu opět převzalo, zdálo se ale, že o ni vlastně nemá zájem. Americké vedení totiž váhalo, co s automobilkou ve válkou poničeném Německu. Když však v padesátých letech začaly prodeje postupně růst, bylo jasné, že si General Motors Opel přece jen ponechá. A jeho součástí byl až do roku 2017, kdy Opel Američané prodali francouzské Skupině PSA. Opel tehdy léta fungoval ve ztrátě, a tak se už americkému koncernu přestával vyplácet.

Mezitím přišlo množství slavných automobilů, které na poválečném západoněmeckém trhu vyplňovaly mezeru mezi Volkswagenem a Mercedesem. Za všechny zmiňme Senator, Asconu nebo Mantu. Známé byly i další generace Kadettu a Vectry. Jejich nástupci dnes žijí pod označením Astra, respektive Insignia, naopak Corsa si jméno ponechala do dnešních dní. Došlo také k postupnému sjednocení nabídky Opelu a Vauxhallu, což je dnes jeho sesterská značka působící na britských ostrovech.

Zajištěná budoucnost

Jestliže za dob GM Opel vyvíjel techniku i pro mnohé značky amerického koncernu, pod vedením PSA postupně přechází na francouzskou techniku, její platformy a motory. To však neznamená, že by se svého vývoje vzdal, ba naopak. Opel dostal na starosti několik důležitých úkolů pro celou skupinu. Vyvine třeba nové zážehové jednotky, zabývá se také vodíkovým pohonem.

Opel tak má pod francouzským vedením zajištěnou budoucnost, navíc se po letech dostal zpět do černých čísel. Jestli se všechno podařilo a pro výrobce s bleskem ve znaku skutečně začalo šťastné období si budeme moci říct třeba za deset let, při oslavách 130 let výroby vozů Opel...