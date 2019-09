„Inteligentní jako smartphone a praktický jako multitool,“ přesně tak popisovala automobilka nové GLB ještě krátce před jeho odhalením. A zatímco první část potvrzuje především nový systém infotainmentu MBUX společně s řadou USB-C nabíjecích portů, to druhé je vždy potřeba si ověřit na vlastní kůži. A jak si nové GLB vedlo?

Kompaktní SUV, které se pyšní sedmimístnou konfigurací, je sice postavené na platformě MFA (sdílí například s třídou A), oproti áčkovému hatchbacku se však rozvor protáhl o 100 mm a celková délka vozu činí 4.630 mm. Je to ale dost, abyste mohli skutečně pohodlně cestovat v sedmi lidech?

Vpředu samozřejmě nikoho nedostatek prostoru netrápí – je ho tu více než dost ve všech směrech. Sednout si sám za sebe nebylo při mé výšce 183 cm žádným problémem. Zadní lavice je navíc podobně jako snad u všech sedmimístných SUV posuvná, takže s místem tu můžete doslova kouzlit.

Příjemným překvapením pak byl relativně snadný přístup ke třetí řadě sedadel a následné uvědomění si, že s místem na nohy to tu vlastně není tak strašné. Chodidla můžete zastrčit pod sedadla před vámi a i když jsem se koleny dotýkal opěráku, dokázal jsem se dozadu celkem pohodlně vejít. Problémem nastal v momentě, kdy jsem se pokusil napřímit.

I když to s podélným prostorem není tak špatné, největší limitací na třetí řadě sedadel je nedostatek prostoru nad hlavou. Při své výšce jsem zkrátka neměl šanci. Vzadu tak bude GLB použitelné skutečně spíše jen pro přepravu dětí, dorostenců nebo přátel nižšího vzrůstu. Minimálně mladší generace byste však na zadní sedadla mohli dostat třeba díky tomu, že jsou zde pro ně připraveny nabíjecí USB-C Porty.

V sedmimístné konfiguraci se navíc kufr kompaktního GLB scvrkne do takové míry, že je prakticky nepoužitelný. Stěží si umím představit, jak bych zde postavil alespoň balík s šesti lahvemi vody. Jakmile ale schováte třetí řadu sedadel do podlahy, získáte rovnou a dobře přístupnou ložnou plochu, která by měla bez problému uspokojit potřeby většiny rodin – a to včetně těch aktivnějších.

Ve vrcholné konfiguraci AMG 35 pak třída GLB získává i na sportovnosti, což při pohledu zvenčí umocňuje především maska chladiče ve stylu Panamericana a obrovská litá kola o standardním průměru 19 palců, která by však časem mohla povyrůst dokonce až na 21 palců. V interiéru pak potěší sportovně tvarovaný volant, kontrastní prošívání a panel infotainmentu s několika novými položkami menu, které jsou specifické pouze pro modely AMG. Bez nastartovaného motoru nám toho ale zatím moc nepředvedly.

Je tedy GLB praktické jako multitool? Podle mého názoru k tomu přinejmenším nemá daleko. Ani multitool totiž není samozřejmým řešením všech problémů - pouze vám nabízí jednoduchou a snadnou možnost, jak vyřešit ty nejpalčivější. A stejně tak vám nové GLB umožní cestovat na kratší vzdálenost i v sedmi lidech. Ale stejně jako bych se s multitoolem nepouštěl do stavby domu, tak bych ani s GLB nechtěl pravidelně cestovat v sedmi.