Invelt Rallye Pačejov po 1. dnu: Kopecký vede a blíží se k titulu
Po první dnu Invelt Rallye Pačejov vede Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) a má nakročeno k zisku jedenáctého titulu mistra republiky. Jeho jediný možný soupeř Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2) zatím figuruje na třetím místě se ztrátou dvaceti sekund.
Sobotní etapa se odehrála v divácky oblíbeném formátu, kdy se nejprve odjely dvakrát dvě úvodní zkoušky a poté dvakrát dvě odpolední erzety. Celkem bylo první den západočeské soutěže na programu 87,72 měřených kilometrů.
Přetahovaná o desetiny
Nejrychleji začal Wagner, který vyhrál úvodní erzetu, ovšem o pouhé dvě desetiny sekundy před Kopeckým. V další zkoušce měl nejlepší čas Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) před Kopeckým, ale ten byl jen o desetinu před Wagnerem. Po prvních dvou rychlostních zkouškách a 33 kilometrech dělila oba největší soupeře pouhá desetina sekundy!
Pak však na třetí erzetě “zatáhl” Kopecký a vyhrál jí s převahou pěti sekund. V dalších třech rychlostkách byl vždy lepší než Wagner a po šesti erzetách měl nad Rakušanem k dobru 13,1 sekundy, který navýšil na aktuálních 20,1 sekundy. “Pořád je to hodně vyrovnané, rozhodnout může každý detail, sebemenšií chybička. Zatím na autě měníme pouze pneumatiky, je perfektně nastavené,” pochvaloval si Kopecký. Jeho protivník se navzdory třetímu místu netvářil zklamaně. “Situace je pořád otevřená a rozhodně to nevzdáváme. Jsem v Pačejově poprvé a zdejší atmosféra je prostě báječná. Užíváme si ji a stále bojujeme,” říkal Wagner.
Mezi oba největšíá rivaly se vklínil Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), který první vyhrál v sobotu čtyři erzety. “Trochu času jsme ztratili na úvodní zkoušce, ale jinak jsme zatím s naší rychlostí spokojeni. Odpoledne se oteplilo, nasadili jsme proto tvrdší gumy a ukázalo se to jako správný krok,” vysvětloval Mareš.
Stříteského hlava poslouchá
Čtvrtou pozici zatím drží Petr Semerád, který jede s vozem Ford Fiesta RS WRC. S ohledem na tom s jakou specifikací auta jede, však nemůže bodovat do českého šampionátu. “Prvotní cíl byl prosadit se do první desítky a současná pozice je tak trochu nad plán. Po shakedownu museli mechanici řešit odpojování zadního diferenciálu a auto zatím funguje. Budeme se snažit držet rytmus i v dalším průběhu soutěže,” hodnotil situaci Semerád.
Pátou pozici zatím drží Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2), který startuje poprvé s penumatikami MRF Tyres. “Jedeme na Pačejově poprvé a je to znát ve srovnání s kluky, kteří zde startují častěji. Zejména v situacích, kdy není do zatáček vidět tak riskují více než my si můžeme dovolit. Zatím zkoušíme se trefit do směsí, i když to na první pohled může vypadat jinak než to, co volí soupeři,” vysvětloval Cais svojí taktiku pro soutěž.
Po těžké havárii na Barum ralley trápily Dominika Stříteského (Škoda Fabia RS Rally2) bolesti hlavy. Navíc jeho stálý navigátor Igor Bacigál měl náhlé pracovní povinnosti, a tak na sedadlo spolujezdce usedl znovu Ladislav Kučera, se kterým startoval Stříteský již na Barumce. “Před startem jsem si říkal, že pokud bych měl nějaké zdravotní problémy, tak raději odstoupím. Zatím ovšem jedeme tak, abychom především dojeli do cíle. Auto funguje a my zatím také,” konstatoval aktuálně šestý Stříteský.
Se sedmou příčku je zatím spokojený Václav Pech (Citroën C3 Rally2). “Udělali jsme zásadní změnby v nastavení a ukazuje se, že to byl krok správným směrem. Teď už je všechno už jenom na mě, abych hledal své limity. Je to tady pro nás skoro domácí soutěž a s dosavadním průběhem můžeme být před našimi fanoušky spokojeni,” mínil Pech.
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ14):
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 46:31,1; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +8,8; 3. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +20,1; 4. Semerád, Persein (Ford Fiesta RS WRC) +39,4; 5. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +45,6; 6. Stříteský, Kučera (Škoda Fabia RS Rally2) +47,4; 7. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +57,3; 8. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +1:15,7; 9. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:22,1; 10. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:59,9; 11. Novotný, Brůžek (Škoda Fabia R5) +2:02,5; 12. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,3; 13. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +2:15,1; 14. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +3:44,9; 15. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +2:51,5; 16. Komárek, Fillová (Toyota GR Yaris Rally2) +4:04,3; 17. Trněný, PritzTl (Škoda Fabia R5) +4:07,3; 18. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +4:41,5; 19. Talaš, Polák (Opel Corsa Rally4) +5:18,1; 20. Peták, Benešová (Škoda Fabia R5) +5:22,3.
Zbývající program Rally Invelt Pačejov:
Neděle 21. 9. - 8.30 RZ9 (13,14 km), 9.10 RZ10 (3,79 km), 9.40 RZ11 (13,14 km), 12.10 RZ12 (13,14 km), 12.50 (3,79 km), 13.20 RZ14 (13,14 km). Etapa celkem 60,14 km.