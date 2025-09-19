Rallye Pačejov 2025 před startem: Všechny tratě jsou nové! O titul se poperou Kopecký a Wagner
V závěrečném podniku mistrovství republiky v automobilových soutěžích, kterou je Invelt Rally Pačejov, se rozhodne o novém šampionovi. Ve hře jsou Čech Jan Kopecký a rakouský jezdec Simon Wagner.
Startovní listina čítá celkem 106 přihlášených posádek, z nichž 76 pojede se soudobými a 30 s historickými vozy. Tradičně nejpočetněji zastoupenou značkou bude Škoda. Ve startovním poli na ni spoléhá 39 posádek.
Útočí na jedenáctý titul
Do Pačejova přijíždí v roli lídra průběžného pořadí posádka Jan Kopecký – Jiří Hovorka, která má po skvělé sezoně nakročeno k mistrovskému titulu. V případě zkušeného jezdce z Kostelce nad Orlicí by to bylo už pojedenácté v jeho kariéře. Jediným, kdo ho může ještě ohrozit, je Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2).
Podle systému bodování se ze šesti dosažených výsledků škrtá ten nejhorší. Pokud někdo boduje v pěti a méně soutěžích, počítají se všechny. Z pohledu matematiky má Kopecký nejhorší výsledek 29 bodů z Rallye Bohemia, Wagner 17 z Rallye Hustopeče. Pokud Rakušan vyhraje celkově i hodnocení v obou dnech, musí být Kopecký ve všech ohledech na druhém místě, aby si zajistil titul.
„Na Pačejov se s Jirkou hodně těšíme. Pořadatelé znovu připravili krásné tratě, rychlé, ale přitom i technické. Očekává se krásné počasí, takže zveme všechny fanoušky ke tratím i do servisu. Pojďme si společně užít poslední letošní dvoudenní soutěž. My jsme natěšeni a jedeme se o titul porvat,“ zve Jan Kopecký.
O přístupu Wagnera hovořil Martin Vlček, v jehož týmu rakouský jezdec startuje. „Víme, jaký výsledek Simon potřebuje. Určitě pojede naplno s cílem vyhrát. Stát se může v průběhu soutěže cokoliv, ať už defekt nebo jiný problém. Taková je zkrátka rallye. Simon je hodně odhodlaný bojovat,” řekl Vlček.
Březík poslal omluvenku
Tým Dominika Stříteského věnoval Fabii RS Rally2 havarované na Barumce potřebnou péči a vůz je tak opět v provozuschopném stavu. Talentovaný jezdec se vrací po těžkém otřesu mozku a také Ladislav Kučera, který z nehody vyvázl s pohmožděným loktem. Původně neměl startovat, ale stálý navigátor Dušan Bacigál má pracovní povinnosti, takže na sedalo navigátora usedne znovu Kučera. „Dozvěděl jsem se to na poslední chvíli. Na Barumce nám to nevyšlo, ale na víkend je hlášeno krásné počasí. Takže věřím, že si s Ladíkem uděláme reparát,“ nevzdává se Dominik Stříteský.
V podobném rozpoložení jde do soutěže Filip Kohn se svým britským navigátorem Rossem Whittockem, ani oni cíl Barumky po havárii neviděli. „Pačejov je pověstný krásným prostředím, obzvlášť v období podzimu, rychlostní zkoušky jsou opravdu parádní, ale také náročné a zrádné, zejména pak v místech, kde jsou antikaty. Nedá se říci, že je to moje domácí soutěž, ale v každém případě ji mám nejblíž. Takže se těšíme, v konečném pořadí už nemáme co řešit, Pačejov si chceme hlavně užít a dojet v pořádku do cíle,“ prozradil své plány Filip Kohn.
Dvojice Věroslav Cvrček – Petr Těšínský se pokusí zakončit úspěšnou sezonu dalším dobrým výsledkem. Bohužel na poslední chvíli se musela pro nemoc jezdce odhlásit posádka Adam Březík a Ondřej Krajča. V průběžném pořadí jsou na pátém místě a díky bodovému náskoku před nejbližšími soupeři by mohli tuto příčku v konečném účtování udržet i navzdory své absenci.
Po šestém místě na Barum Rally Zlín už nemůže usilovat o titul posádka Filip Mareš a Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2). V Pačejově však mohou reálně usilovat o titul vicemistrů republiky. „Naší prioritou v sezoně je především velký mistrák, v letošní silné konkurenci má ovšem i celkové zlato ve sprintech svou váhu. Tento úspěch je pro nás cennou vzpruhou do závěrečné fáze sezony, která pro nás bude nejen ve znamení boje o titul vicemistra ČR. Rovněž se znovu chystáme i na Středoevropskou rally, zařazenou do světového šampionátu. Pevně doufám, že se nám podaří zapomenout na zklamání z Barumky a udělat našim příznivcům radost,“ tvrdí s velkým odhodláním Filip Mareš.
Všechny tratě jsou nové
Pořadatelé pro 46. ročník významně inovovali trať, která tak bude pro všechny do značné míry neznámá. Ani jedna rychlostní zkouška se v letošní konfiguraci ještě nikdy nejela. Podařilo se zařadit šest kilometrů zbrusu nových a velmi atraktivních úseků. Sobotní etapa se uskuteční v divácky oblíbeném formátu, kdy se nejprve odjedou dvakrát dvě úvodní zkoušky a poté dvakrát dvě odpolední zkoušky.
Nespornou výhodu to představuje i pro obce na trati, protože nemusejí být uzavírány na celý den. Nedělní ostré kilometry obstará šest rychlostních zkoušek na třech úsecích. Diváci tedy mohou pohodlně zhlédnout až šest rychlostních zkoušek během celé dvoudenní rallye.
Hned na úvod je na programu hlavní, cehnická zkouška, která měla úspěšnou premiéru v loňském roce. Tentokrát se ji podařilo ještě zatraktivnit a prodloužit na téměř 19 kilometrů. Délkou i obtížností předčí vyhlášenou „erzetu“ Čečelovice. Ta se v letošním roce kvůli uzavření obce pojede v netradiční polookruhové podobě. V programu bude patřit k pilířům nedělní etapy a je velmi pravděpodobné, že se právě tady bude rozhodovat o výsledku soutěže a možná i mistrovství.
Zajímavosti z týmů Škoda
- Jan Kopecký z Agrotec Škoda Rally Teamu se intenzivně věnuje šestiletému synovi Josefovi. Ten právě nastoupil do 1. třídy základní školy a ve volném čase trénuje pod dohledem svého otce na dětské motokáře.
- Samohýl Škoda Team uspořádal den pro ženy v Třinci. Na tamním okruhu Steelring školil Adam Březík vybrané zaměstnankyně firmy Samohýl Motor v bezpečné jízdě. Podle kladných ohlasů přítomných šlo o vítanou akci.
- Kontakt Škoda Team připravuje vozy nejen pro Věroslava Cvrčka, ale i pro další jezdce. V současnosti disponuje dvěma speciály Fabia RS Rally2. S jedním z nich se nedávného rallysprintu ve Vyškově zúčastnila posádka syna a otce Michal Horák – Ivan Horák.
- Dominik Stříteský z Auto Podbabská Škoda PSG Teamu se musel po Barumce především zotavit ze zranění. Ihned po propuštění z nemocnice se zapojil do natáčení videoobsahu na sociální sítě Škoda eRally Cupu. Ostatně sám je aktivním vyznavačem simracingu.
- AUTOspektrum Škoda Team se o uplynulém víkendu zúčastnil Speed Festivalu v České Lípě. Týmový jezdec Filip Kohn byl na akci jako host a při té příležitosti svezl několik návštěvníků v historických vozech Škoda.
Program Rally Invelt Pačejov
Sobota 20. 9. - 9.15 RZ1 (18,73 km), 10.15 RZ2 (13,31 km), 13.05 RZ3 (18,73 km), 14.05 RZ4 (13,31 km), 15.00 RZ5 (6,88 km), 15.45 RZ6 (4,97 km), 17.50 RZ7 (6,88 km), 18.35 RZ8 (4,97 km). Etapa celkem 87,78 km.
Neděle 21. 9. - 8.30 RZ9 (13,14 km), 9.10 RZ10 (3,79 km), 9.40 RZ11 (13,14 km), 12.10 RZ12 (13,14 km), 12.50 (3,79 km), 13.20 RZ14 (13,14 km). Etapa celkem 60,14 km.
Pořadí mistrovství ČR (po 5 z 6 soutěží):
1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 265 bodů, 2. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 236; 3. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 231,5; 4. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 183,5; 5. Březík Škoda Fabia RS Rally2) 138,5; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) 107,5; 7. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 106; 8. Pech (Citroën C3 Rally2) 101; 9. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 100; 10. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 53; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 41; 12. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 29,5; 13. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 19,5; 14. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 15. Trojan (Škoda Fabia R5) 13. Bodovalo 26 jezdců.