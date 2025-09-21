Invelt Rallye Pačejov v cíli: Kopecký vyhrál a slaví titul
Pojedenácté v kariéře se stal Jan Kopecký mistrem České republiky v automobilových soutěžích. Titul získal stylově, když vyhrál závěrečný podnik šampionátu, kterým byla Invelt Rally Pačejov. Všechny tituly získal třiačtyřicetiletý jezdec za volantem vozů Škoda Fabia různých modelů a technických specifikací.
Nedělní ostré kilometry obstaralo šest rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkopvé délce 60,14 měřených kilometrů. Rozvrh erzet umožnil divákům během víkendu zhlédnout až šest rychlostních zkoušek během celé dvoudenní rallye.
Vítěz řešil jen gumy
Do druhého dne nenastoupil Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2), který již před startem reportoval problémy s bolestmi hlavy. První den soutěže sice dokončil na pátém místě, ale do druhbého dne soutěže jižý nenastoupil. Ze hry se ocitl také další mladík Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2), který poškodil předek svého vozu a musel odstoupit.
Kopecký nechtěl nic ponechat náhodě a dopoledne vyhrál dvě ze tří rychloatních zkoušek. Zvýšil svůj náskok na největšího soupeře v boji o titul Simona Wagnera (Hyundai i20 N Rally2) na téměř půl minuty. “Pokračujeme na stejné vlně jako první den. Auto perfektně funguje, takže řešíme jen výměnu pneumatik. Situace je pro nás příznivá, ale do konce soutěže je třicet ostrých kilometrů a stát se může cokoliv. Nechceme nic podcenit,” mírnil Kopecký svůj optimismus.
Ve zbývajících třech zkouškách však již k žádné zásadní změně v pořadí západočeské soutěže nedošlo a Kopecký mohl slavit po výhrách v Českém Krumlově a na Barum rallye třetí letošní vítězství. Jeho výčet českých titulů se rozrostl na jedenáct - 2004 (Škoda Fabia WRC), 2012 (Škoda Fabia S2000), 2015, 2016, 2017, 2018 (všechno Škoda Fabia R5), 2019 (Škoda Fabia R5 Evo), 2021, 2022 (Škoda Fabia Rally2 Evo), 2023 a 2025 (Škoda Fabia RS Rally2).
Pokora poražených soupeřů
Nejvíce rychlostních zkoušek vyhrál v Pačejově Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), ale stačilo to “jen” na druhé místo v konečném pořadí. V závěrečném hodnocení šampionátu obsadil český jezdec třetí místo. “S výkonem můžeme být určitě spokojeni. Myslím, že na devadesát sedm procent zatáček jsme projeli, jak jsme chtěli. Na trati bylo několik nepříjemných míst, ale to jsem si ohlídal. Honza Kopecký byl zkrátka rychlejší,” konstatoval Mareš.
Třetí místo v Pačejově a celkově druhé v šampionátu obsadil Simon Wagner. !Dělali jsme, co jsme mohli a myslím, že se za svůj výkon nemusíme stydět. Vždyť jsme tady startovali poprvé. Samozřejmě jsme chtěli, co nejlepší výsledek, ale musíme být pokorní. Chtěli jsme vyhrát, ale Honza byl prostě rychlejší. Dosáhli jsme maximum možného,” zhodnotil situaci Wagner.
Konečné pořadí (po RZ14 z RZ14):
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 46:31,1; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +6,4; 3. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +31,3; 4. Semerád, Persein (Ford Fiesta RS WRC) +1:05,5; 5. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +1:33,4; 6. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +1:41,7; 7. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:51,2; 8. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +2:02,5; 9. Novotný, Brůžek (Škoda Fabia R5) +2:47,0; 10. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:59,9; 11. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +3:05,9; 12. Komárek, Fillová (Toyota GR Yaris Rally2) +5:51,0; 13. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +5:58,3; 14. Trněný, PritzTl (Škoda Fabia R5) +6:28,9; 15. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +7:26,9; 16. Peták, Benešová (Škoda Fabia R5) +8:17,9; 17. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +8:50,5; 18. Talaš, Polák (Opel Corsa Rally4) +9:14,3; 19. Ocelka, Plachý (Renault Clio Rally4) +9:45,2; 20. Nwelati, Stross (Škoda Fabia R5) +9:53,7.
Výsledky jsou neoficiální.
Pořadí mistrovství ČR (po 6 z 6 soutěží):
1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 293 bodů, 2. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 260; 3. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 239,5; 4. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 198,5; 5. Březík Škoda Fabia RS Rally2) 138,5; 6. Pech (Citroën C3 Rally2) 131; 7. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 122,5; 8. Kundlák (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) 121; 9. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 106; 10. Jirásek (Škoda Fabia R5) 54; 11. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 53; 12. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2)39,5; 13. Novotný (Škoda Fabia R5) 34; 14. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 19,5; 15. Trojan (Škoda Fabia R5) 13.
Výsledky jsou neoficiální.