Známý herec Robert Downey Jr. se rozhodl věnovat svých šest „vysněných“ restomodů na podporu dobré věci. Na stránce rdjdreamcars.com totiž nabízí možnost zúčastnit se loterie, jejímiž cenami jsou právě jeho upravené klasické automobily, upravené v rámci televizního pořadu Downey's Dream Cars.

Sbírka je zaměřena na podporu organizace FootPrint Coalition, za kterou stojí právě Robert Downey Jr., Susan Downey, Steve Levin, Rachel Kropa a Jonathan Schulhof. Cílem organizace je modernizovat stávající průmysl a vytvořit nový, k čemu chce využít neziskových iniciativ financujících vědu, environmentální spravedlnost a mediální podporu.

Video se připravuje ...

Lidé, kteří chtějí projekt podpořit a dostat se do slosování o jeden z šesti parádních restomodů, si mohou buď zakoupit účast ve slosování (podle obnosu získávají vyšší počet „losů“), nebo si mohou pořídit něco z e-shopu, čímž se rovněž dostanou do slosování. Zúčastnit se ale lze i zdarma, posláním dopisu podle zadání z webových stránek.

Než se ale vrhnete do utrácení, je na místě varování: tato loterie je určena pouze pro legální rezidenty 50 amerických států, Velké Británie a Kanady, kterým je více než 18 let. Loterie bude trvat do 31. července příštího roku, přičemž losování výherců proběhne v šesti termínech, počínaje 9. únorem příštího roku. A o co se tedy hraje?

Asi největší hvězdou je Chevrolet Corvette z roku 1965, který byl původně osazen 5,4 litrovým motorem V8. Protože jsou ale všechny restomody zaměřené na ekologii, byl spalovací motor nahrazen elektromotorem. Ekologický je také interiér, na jehož výrobu byly použity houby.

Na elektromobil byl přestavěn také VW Bus z roku 1972, vybavený dokonce i solárním elektrickým grilem, nebo pick-up Chevrolet K10 ze stejného roku. Velké kupé Buick Riviera přišel o 7,0litrový motor V8, který nahradil menší moderní hybrid z dílny GM, zatímco Chevrolet El Camino z roku 1985 dostal místo 4,3litrové V6 moderní 2,7litrový čtyřválec s turbem z dílny Chevy.

Posledním modelem ve sbírce je Mercedes-Benz 280SE, lakovaný divokou kombinací matně zelené se zlatými dekory, pod jehož kapotou je moderní turbodiesel, upravený na spalování bionafty. Všechna auta byla zkrátka upravena ve jménu nižších či nulových lokálních emisí, v některých případech nám to ale připadá skoro jako hřích.