Fiat 500 Jolly, který mezi lety 1958 až 1972 vyráběla karosárna Ghia, patřil mezi nejznámější italská plážová vozítka své doby a dodnes se jedná o jednu z nejcennějších variant klasické pětistovky. Popularitě 500 Jolly se přitom nelze příliš divit, malý fiátek bez dveří a střechy, vybavený proutěnými sedadly a stylovými doplňky, totiž vypadá dodnes naprosto fantasticky.

Na jeho popularitu se již v roce 2008 pokusila navázat italská karosárna Castagna Milano, která představila model Tender 2. Základem byl Fiat 500 se spalovacím motorem, který prošel podobnou úpravou jako původní Fiat 500 Jolly.

Nyní karosárna představila druhou generaci modelu Tender 2, která stojí na základech čistě elektrického Fiatu 500e. Novinka byla představena v Mandarin Hotel u italského jezera Como, což je ideální místo pro podobný styl plážových autíček.

Mahagon místo dvěří a v kufru

Stejně jako původní Fiat 500 Jolly, také nová verze Fiatu 500e Tender2 přišla o dveře, střechu, sloupky a víko kufru. Místa, kde karosárna řezala do karoserie, nově zdobí obložení z mahagonového dřeva, které připomíná styl prémiových dřevěných člunů. Stejnému stylu pak odpovídá i dřevěná „paluba“ nahrazující kufr a zadní sedadla.

Karoserie je sice otevřená, na rámu čelního skla však vidíme dvojici chromovaných úchytů, do kterých by zřejmě mohla být uchycena plátěná střecha. Ta by pak mohla být vedena přes dvojici vystouplých chromovaných oblouků za sedadly a uchycena do chromovaných úchytů v dřevěném obložení nad zadními koly. I s plátěnou střechou však Tender 2 zůstane otevřeným vozítkem bez dveří a víka kufru.

Karoserii zdobí neonově žlutá barva, podobná standardnímu odstínu pro Fiat 500e. Trochu jiný odstín žluté ale dostaly decentní nástavce prahů a lemy kol. V prazích naznačené chromované přívody vzduchu, zatímco podběhy vyplňují 17“ litá kola z vlajkové výbavy Fiatu 500e La Prima.

Sedačky pochází z BMW

V kabině vidíme nová sedadla, převzatá z BMW, která mají integrované bezpečnostní pásy. Za nimi jsou již zmiňované ochranné oblouky, doplněné o proutěný dekor, odkazující na původní model Jolly. Úpravce si navíc pohrál i s materiály a čalouněním v kabině. Nechybí tak nová látka a eko-kůže.

Úpravce nezmínil žádné zásahy do pohonného ústrojí, pravděpodobně se tak bavíme o sériovém stroji. Fiat 500e přitom standardně nabízí jeden vpředu umístěný elektromotor o výkonu 87 kW (118 k), který je napájen z baterie o kapacitě 42 kWh. U sériového vozu se tak bavíme o dojezdu kolem 320 kilometrů, u takto výrazně upraveného stroje se však parametry mohly změnit.

Karosárna Castagna Milano zatím neprozradila, jaké má s novou generací modelu Tender 2 plány. Může se jednat pouze o jednokusový speciál, ve hře by však mohla být i speciální limitovaná série. Cenu si přitom netroufáme odhadnout, přestavba totiž rozhodně nebyla lacinou srandou.