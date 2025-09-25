Jaguar Land Rover se po útoku hackerů rozjede až 1. října. Měsíc tak nevyrobí ani jedno auto
Odstávka způsobená hackerským útokem se nakonec protáhne na rovný měsíc. Ztráty britské skupiny v indickém vlastnictví dosáhnou miliard.
Naprostá většina odstávek výroby v automobilovém průmyslu se v posledních letech děje kvůli nízkému zájmu ze strany zákazníků. Během kovidu zase linky stály kvůli protipandemickým opatřením a nedostatku součástek. Jaguar Land Rover (JLR) ovšem aktuálně řeší jiný důvod.
Britskou automobilku, která spadá pod indický gigant Tata Motors, 1. září ochromil hackerský útok, který následně vyřadil všechny továrny ve Velké Británii i na Slovensku, kde vzniká Land Rover Defender.
Pro Brity se jedná o obrovský problém. Profesor ekonomie David Bailey se totiž minulý týden pro britský magazín Autocar vyjádřil, že každý den odstávky automobilku vyjde až na 5 milionů liber, což je v přepočtu zhruba 139 milionů korun. Celková ztráta se proto bude pohybovat v řádu jednotek miliard korun.
Výroba se totiž vyjádření automobilky Jaguar Land Rover rozběhne až 1. října, ačkoliv původní předpoklady počítali se středou 24. září. Pro ekonomickou kondici značky se jedná o tvrdou ránu. JLR navíc již začátkem roku ukončil výrobu značky Jaguar pro členské země Evropské unie, kde jsou k dispozici pouze skladové vozy, případně ojetiny.
Dramatická situace ovšem nepostihuje pouze samotnou automobilku, ale také její dodavatele. Ti jsou mnohdy na výrobě pro Jaguar Land Rover životně závislí. Měsíční přestávku sice mohou firmy využít k plánovaným opravám a technické obměně výrobního zařízení, přesto se jedná o velmi dlouhý časový úsek, kdy do pomyslné kasy nepřichází tolik peněz, kolik bylo plánováno. Dodavatelé přitom stále musejí alespoň částečně platit své zaměstnance, energie a faktury za zboží. Někteří z nich tudíž nepřežijí, což je pro dlouhodobě těžce zkoušený britský automobilový průmysl těžká rána.
K útoku na automobilku se přihlásila skupina Scattered Lapsus$ Hunters. Ti samí hackeři stojí za květnovým incidentem, který známému britskému řetězci Marks & Spencer způsobil škodu 300 milionů liber (8,34 miliardy korun) na ušlém provozním zisku.
Zdroj: Autocar, video: Jaguar Land Rover, foto: auto.cz