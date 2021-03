Jaguar představuje E-Type 60 Collection. Připomíná 60. výročí legendárního modelu

E-Type si odbyl svou světovou premiéru na ženevském autosalonu 15. března 1961. Během premiéry bylo pro testovací jízdy k dispozici pouze kupé, veřejnost ale měla o svezení tak velký zájem, že značka Jaguar narychlo dovezla druhý E-Type s karoserií roadster. Ten dorazil z Coventry do Ženevy přes noc.

O šest desítek let později vzdává E-Type 60 Collection hold těmto dvěma automobilům, tedy kupé v barvě Opalescent Gunmetal Grey s registrační značkou ‚9600 HP‘, které do Ženevy odvezl Bob Berry (přijel jen několik minut před premiérou vozu) a roadsteru v barvě British Racing Green s registrační značkou ‚77 RW‘, s nímž dorazil Norman Dewis, kterému bylo řečeno, aby všeho nechal a následující den byl v Ženevě.

Automobily z E-Type 60 Collection prodávané po párech (jedno kupé a jeden roadster) mají podobné barvy karoserií jako původní vozy, přičemž Jaguar slibuje, že tyto odstíny na jiných modelech nepoužije.

Vozy jsou také lehce omlazené, ve výbavě mají například multimediální systém Jaguar Classic Infotainment s navigací a Bluetooth. Technické novinky zahrnují novou pětistupňovou manuální převodovku (místo čtyřstupňové) se synchronizací na všech rychlostních stupních, s ozubenými koly se šikmým ozubením a zesílenou odlévanou skříní vyrobenou ze slitiny hliníku.

Šestiválcový motor řady XK o objemu 3,8 litru nabízející 265 koní dostal slitinový chladič, elektricky poháněný ventilátor a elektronicky řízené zapalování. Výfukový systém je vyroben z leštěné nerezové oceli a přestože rozměrově odpovídá originálu, produkuje lehce hlubší zvuk a nabízí delší životnost.

V interiéru E-Typu 60 Collection pak zaujme rytina na středové konzoli od umělce a designéra Kinga Nerda připomínající trasu z Coventry do Ženevy. Jaguar tvrdí, že rytina vzniká ručně více než sto hodin.

Na dobrodružné cesty obou E-Typů do Švýcarska odkazují také dvě věty zachycené v interiéru - jde o výroky, které v roce 1961 pronesl zakladatel Jaguaru William Lyons. V kupé najdeme hlášku "I thought you’d never get here", tedy "Myslel jsem, že se sem nikdy nedostaneš", a v roadsteru pak "Drop everything and bring the open top E-Type over", což lze přeložit jako "Všeho nech a dostaň sem otevřený E-type".

Mezi unikátní detaily patří také logo E-Type 60 s roky 1961-2021 nebo volant s věncem vyrobený po vzoru původních vozů ze světlého bukového dřeva s tlačítkem klaksonu opatřeným 24karátovým zlatem. Každý vůz je dodáván se speciální krycí plachtou E-Type 60, nářadím a obalem na zvedák.

Kromě toho, že se šest šťastných zákazníků bude moci těšit z úžasných aut, čeká je ještě jeden zážitek. V létě příštího roku se noví majitelé a jejich hosté zúčastní cesty vedoucí z Coventry do Ženevy.