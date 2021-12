Jaguar prý představí nové modely až v roce 2025, mají být elektrické a luxusnější

Podle informací francouzského Le Monde se značka Jaguar chystá udělat si malou pauzu v představování nových produktů, která by mohla skončit až v roce 2025. Volný čas by pak měla využít k vývoji nových elektromobilů, které by měly konkurovat ještě prémiovějším značkám.

Jak už ostatně automobilka naznačila začátkem roku, v rámci tzv. Reimagine Jaguar strategie se chce posunout nejen k čistě elektrickým vozům, ale také do vyšších segmentů. Namísto konkurování vozům jako je BMW, Audi nebo Mercedes by tak chtěla spíše konkurovat značkám jako Bentley nebo Aston Martin.

Do roku 2025 by pak měla automobilka spoléhat na svou stávající nabídku, u které nejspíš dojde ke zjednodušení nabídky motorů a výbav, jak dodávají francouzští kolegové. Jaguar přitom relativně nedávno prakticky celou paletu svých modelů modernizoval, takže si krátkou pauzu nejspíš může dovolit.

Podle informací Le Monde by během následujících let neměla být zavřena žádná továrna Jaguaru, mohlo by ale dojít k omezení pracovních sil, což je ale prozatím pouhou spekulací. Nový šéf Jaguar Land Rover Thierry Bollore ovšem nemá s velkými změnami problém, což ostatně ukázal již krátce po svém nástupu.

Podle informací z různých zdrojů totiž právě Bollore zastavil projekty dvou chystaných crossoverů (Jaguar J-Pace a Land Rover Road Rover), na poslední chvíli zastavil projekt nového Jaguaru XJ a údajně hovořil o nutnosti propustit okolo 2.000 lidí napříč Jaguar Land Rover.

Společnost měla také odepsat investice do stávající platformy MLA, která se ukázala být již zastaralá a neumožnila by dosáhnout stanovených emisních cílů. Nové portfolio automobilky Jaguar by se pak mělo výrazně změnit a nově by mělo obsahovat pouze jeden crossover, nástupce modelu I-Pace, zatímco modely E-Pace a F-Pace skončí.

Na bližší informace si teprve budeme muset počkat, začíná být ale jasné, že Jaguar čeká výrazná přeměna. A to nejen po stránce pohonných jednotek. Ostatně změnit by se mohl i designový jazyk, který by nově mohl více poukazovat na elektrifikaci, do které má společnost investovat okolo 2,5 miliardy liber.