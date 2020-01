Jaguar XE D180 (132 kW) AWD – Pro fleet s osobitým stylem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jinak platí, co už jsme psali dříve. Jaguar XE udělal velký skok kupředu z hlediska kvality materiálů i zpracování. Infotainment nicméně pořád není tak moderní jako u německé konkurence, co se týče rychlosti reakcí a intuitivnosti, z hlediska funkcí tu ale vlastně nic nechybí – je tu i Android Auto a Apple CarPlay pro zrcadlení funkcí chytrých telefonů.

Než se však vrhneme na recenzi turbodieselu D180, zastavme se na chvilku u designu, který zkrátka stojí za to. XE to se svojí dlouhou kapotou a kabinou posunutou vzad odjakživa slušelo. Stylisté Jaguaru však v rámci faceliftu dále zdůraznili sportovní postoj XE, výsledkem čehož je podle mě ještě povedenější auto než před modernizací. Vpředu se mi líbí přimhouřené světlomety (standardně diodové), vzadu zase vůz nahradil nevzhledně rozměrné koncové svítilny elegantnějším řešením.

Jaguar XE loni dorazil v modernizované podobě, která zdůraznila jeho sportovní charakter. Zároveň její prodejní úspěch či neúspěch bude do jisté míry rozhodující, zda se XE dočká nástupce. Doposud se mu totiž prodejně příliš nedařilo, a tak se ozývají hlasy, že by se Jaguar v rámci snižování nákladů mohl sedanu střední třídy zase zbavit. A přitom by to byla taková škoda, což jsme si po testu vrcholné benzinové verze P300 potvrdili také po vyzkoušení turbodieselu D180.

Motor, jízdní vlastnosti

Ta prodleva...

Nabídka motorů se v rámci faceliftu omezila podle slov Jaguaru jen na ty nejžádanější kombinace. To konkrétně znamená, že v českém ceníku najdete jen dva benzinové a jeden naftový agregát. Šestiválec z nabídky vypadl, stejně jako manuální převodovka. Všechny nabízené jednotky jsou tak dvoulitrové čtyřválce rodiny Ingenium.

Testovaný turbodiesel se prodává s obchodním označením D180, který odkazuje na jeho výkon v koních. Naladěn je tudíž na 132 kW a je možné ho pořídit s pohonem zadní, nebo obou náprav. V základu přijde na 1,16 milionu korun, za zkoušenou čtyřkolku se v závislosti na stupni výbavy připlácí zhruba 60.000 korun. Cena je tudíž v rámci konkurence vyšší, obdobně výkonné Audi A4, BMW 3 i Mercedes-Benz C seženete levněji, stejně jako Alfu Romeo Giulia.

Jaguar XE – Srovnání testovaného motoru s konkurencí Model Jaguar XE Alfa Romeo Giulia Audi A4 Limuzína BMW 3 sedan Mercedes-Benz C Limuzína Motor D180 AWD 2.2 JTDM 40 TDI quattro 320d xDrive 220 d 4Matic Pohon AWD AWD AWD AWD AWD Zdvihový objem [cm3] 1999 2143 1968 1995 1950 Válce/ventily 04.dub 04.dub 04.dub 04.dub 04.dub Největší výkon [kW/min] 132/4000 132/3750 140/3800-4200 140/4000 143/3800 Točivý moment [N.m/min] 430/1750-2500 450/1750 400/1750-3000 400/1750-2500 400/1600-2800 Převodovka 8A 8A 7DS 8A 9A Max. rychlost [km/h] 222 230 235 233 233 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,4 7,1 7,4 6,9 6,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,2 4,2 4,9 4,5 4,8 Základní cena [Kč] 1.223.915 1.173.500 1.166.900 1.114.100 1.139.820

Technika odpovídá dnešní době. Motor pro správné spalování s nízkými emisemi využívá vysokotlaké přímé vstřikování common-rail, proměnné časování ventilů a vysoce účinný, vodou chlazený mezichladič. Přeplňování má na starosti turbodmychadlo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek. Nechybí ani vstřikování kapaliny AdBlue, k němuž je potřeba dodat, že hrdlo nádrže je bohužel neprakticky umístěno v zavazadelníku auta, což znesnadňuje nalévání. Navíc hrozí, že si čpící kapalinu rozlijete po kufru.

Motor plně odpovídá výkonu, který poskytuje. Když se nadechne k tempu, nabídne opravdu slušný zátah, přičemž se zvedá už od nějakých 1400 otáček. Maximálních 430 newtonmetrů je dostupných v rozmezí 1750-2500 otáček. Charakter je každopádně ryze vznětový, motoru se moc nechce do otáček, a to zvlášť nad hranicí třech tisíc. To by ale tolik nevadilo jako prodleva na plyn. Ta je opravdu dlouhá, působí to jako by mezi chodidlem řidiče a pedálem plynu byl ještě nafukovací balonek, který reakce na plyn otupuje. Řešením je přepnutí auta do dynamického režimu, ani ten však prodlevu zcela nepotlačí.

Turbodiesel nicméně potěší parádním odhlučněním, při konstantní jízdě o něm prakticky nevíte. Akceleraci pak nedoprovází typický dieselový rykot jako spíše hučení sání.

Spárování s osmistupňovým automatem z dílny ZF pak odpovídá charakteru dieselové verze, které spíše než na sportování myslí na pohodlí při dlouhých cestách. Změna převodu pak trvá sice o něco déle, je ale naprosto hladká, nepostřehnutelná. Také manuální přeřazení není zrovna z nejrychlejších, přesto jsme si ho užívali – sekvenční řazení „pistolí“ na středovém tunelu má sportovní feeling. Klidně se tak obejdete bez příplatkových řadicích páček pod volantem, byť jsou tyto pochromované komponenty krásnou ozdobou kabiny.

Spotřeba je pak sice podle udávaných parametrů vyšší než u konkurence, v praxi to ale není vzhledem k použití automatu a čtyřkolky vůbec špatné. I ve městě jsme se dokázali pohybovat kolem šesti, sedmi litrů, na dálnici si XE řeklo do šesti litrů. Jen opravdu hodně rychlé tempo znamená okamžitý nárůst spotřeby – takový jízdní styl znamenal hodnoty okolo jedenácti. Nemluvíme přitom o žádné zběsilé jízdě na německých dálnicích ve vysokých rychlostech, ale svižném svezení na okresních silnicích za Prahou.

Nečekaně sportovní

Když jsme o benzinovém XE s agregátem P300 psali, jak je sportovní, dalo se to od vrcholu nabídky tak nějak očekávat. Když to ale napíšeme o naftovém provedení, už to může leckoho překvapit. Jenže ono tomu tak vážně je, Jaguar XE umí řidiče pobavit i s turbodieselem D180, což se třeba obdobně silnému konkurenčnímu BMW 320d v současné generaci rozhodně nedaří.

Jízdním vlastnostem pomáhá už samotná konstrukce. Základem je platforma tvořená z 75 % hliníkem a podvozek s lichoběžníkovým zavěšením vpředu a víceprvkovým vzadu. Příplatkový pohon všech kol pak pořád upřednostňuje zadní nápravu, přičemž na přední kola posílá sílu motoru při akceleraci nebo v případě potřeby.

I naftovou variantu přitom konstruktéři naladili tak, že se s ní budete při řízení bavit. Logicky není tak hravá jako třistakoňová P300, která i se čtyřkolkou nečekaně snadno prohrabuje koly a smýká zádí, jízda s ní ale pořád umí vyvolat úsměv na tváři. Jízdní vlastnosti jsou jisté, auto i s turbodieselem pod kapotou s ochotou mění směr. Řízení je komunikativní, možná ale až nepřirozeně tuhé.

Líbí se nám rovněž práce podvozku. Od kol se neozývají žádné rány, XE je i na rozbitějších cestách pořád poddajné. V tomto směru se tak devatenáctky testovaného kousku ukazují jako lepší volba než dvacetipalcová kola ze zkoušeného P300, na nichž Jaguar na českých silnicích přece jen působil poněkud tvrdě.

Naopak jsme si potvrdili fakt, že asistenční systémy umí německá konkurence pořád lépe. Adaptivní tempomat se nechá splést a občas brzdí za vozidly ve vedlejším pruhu. Ještěže lze adaptivní tempomat vypnout a nahradit jej funkcí běžného tempomatu, což kvitujeme! V dnešní době to není zcela běžná věc. Ani hlídání pruhů není zrovna spolehlivé, stejně jako automatická brzdná funkce, která umí také nepříjemně zazmatkovat a brzdit zcela zbytečně na volné silnici.

Pochvalu naopak zaslouží vnitřní zpětné zrcátko ClearSight, které umožní přepínat mezi konvenčním zrcátkem a displejem zobrazujícím obraz ze zpětné kamery umístěné v ploutvičce antény na střeše. Plusem je širší obraz než u konvenčního zrcátka, kterému navíc nebrání ve výhledu případní cestující vzadu. Benefitem je i jasný, ostrý a plynulý obraz, který je dobře viditelný i za tmy. Tohle bychom si dovedli představit ve standardní výbavě!