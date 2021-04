Jak by se vám líbilo, kdyby budoucí Dacia Duster vypadala takhle?

Duster se totiž na mnoha trzích prosadil jako jedno z nelevnějších SUV, případně jako jeden z nejdostupnějších vozů s pohonem všech kol. Aktuálně je rumunský bestseller v prodeji ve druhé generaci, která vzhledem navazuje na tu první. A ještě několik let života ji čeká.

Nezávislý Designér Ţicărat Alexandru-Călin, který už nás zaujal dřívějším konceptem jménem Dacia Sentry, se však pokusil nahlédnout do vzdálenější budoucnosti a navrhl Duster, který by se podle něj hodil do doby, která nastane za 10 až 20 let.

Jeho vize je 4338 milimetrů dlouhá, 1695 milimetrů vysoká a zaujme nejen poměrně futuristickými tvary, ale také nezvyklými proporcemi. K relativně dlouhé přídi s výrazným převisem totiž grafik přidal celkem krátkou kabinou a zakulacené zadní partie. Přesto tvrdí, že při návrhu pracoval s proporcemi, které jsou pro Duster typické.

Ţicărat přidal také nekolik neotřelých nápadů, například osvětlené disky kol, otočné přední světlomety nebo zvláštní madla na páté dveře. Ta podle tvůrce slouží nejen k otevírání víka kufru, ale společně s plošinou pod zadním nárazníkem mají také "zábavné" poslání.

Grafik totiž z nějakého důvodu vymyslel řešení, které umožňuje jízdu v podstatě na autě. Chytnete se za madla, stoupnete na onen nárazník a vezete se. Zvláštní...