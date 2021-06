Jak by vypadala Škoda Roomster z počátku milénia? Tvář první Fabie jí dává šmrnc

Design modelu Roomster je dodnes jedním z nejkontroverznějších v historii značky. Pomohlo by, kdyby vznikal o několik let dříve?

Praktický model Roomster nabízela Škodovka jako alternativu k malým MPV v letech 2006 až 2015. Za tu dobu vzniklo něco kolem 370.000 kusů a byť nikdy nešlo o žádného krasavce, roli prostorné rodinné škodovky plnil velmi dobře.

Možná si ještě vzpomínáte na závěr roku 2015, kdy sociálními sítěmi kolovala fotografie nástupce Roomsteru. Už tehdy bylo jasné, že jde jen o prototyp a sériové produkce se zákazníci nedočkají. Novodobý Roomster by podle všeho měl větší šanci na úspěch, neboť šlo fakticky o dospělejší a modernější Volkswagen Caddy, jen s jinými emblémy. Přednost v nabídce automobilky však dostala SUV.

Náš kolega a grafik Honza Lušovský patří k menšině, která si design modelu Roomster oblíbila. Před nějakým časem nám ukázal, jak by takové auto vypadalo dnes, respektive s tvářičkou třetí generace Fabie (připomeňme, že původní Roomster vycházel z Fabie II). No a tentokrát vzal svou tvorbu z druhého konce a ukazuje, jak by asi model vypadal, kdyby se jej mladoboleslavská značka rozhodla vyrábět o pár let dříve.

Jeho Roomster z přelomu milénia totiž vzhledově vychází z Fabie první generace. A v redakci jsme se shodli, že i když pořád nejde o žádnou designovou ikonu, líbí se nám víc než originál. Oproti malému hatchbacku se protáhl rozvor náprav, zvětšila výška a upravila záď, která nemá svítilny podél zadního okna jako originál. „Předpokládám, že mého Roomstera z jedničkové i trojkové Fabie nikdo moc obdivovat nebude, dokonce neznám nikoho ve svém okolí, komu by se tento model líbil. Jenže já jsem jeho velký fanoušek, proto se pouštím do podobných kreací,“ vysvětluje skromně Honza.