Jak by vypadala Škoda Roomster dnes? Rodinný praktik by ani s novou tváří vzhledově neohromil

Pravda, přednosti modelu Roomster byly od počátku jinde, než v jeho vzhledu. Přesto není špatné se podívat, jak by takové auto vypadalo, kdyby vznikalo v souladu s dnešní designovou filosofií značky.

Pamatujete si na dění v zákulisí Škodovky před nějakými čtyřmi lety? Tehdy se všeobecně počítalo, že automobilka postaví pokračovatele modelu Roomster. Ten by vycházel z koncernového sourozence VW Caddy a navazoval by na ne zrovna vzhledného, avšak prostorného předchůdce. V říjnu však přišla zpráva o tom, že Škodovka projekt zrušila, protože by o takové auto nebyl zájem, zároveň se chtěla soustředit na rostoucí popularitu SUV a crossoverů.

Projekt byl přitom v hodně pokročilé fázi, Škodovka měla v továrně několik hotových prototypů a auto mělo jít v březnu 2016 do prodeje. Jeden ze zkušebních kousků byl dokonce zveřejněn na sociální síti Instagram a ukázal, jak nová generace Roomsteru mohla vypadat. Šlo tehdy opravdu o VW Caddy s jinými odznáčky, vždyť i světlomety měla tahle škodovka shodné se svým dárcem. V plánu přitom byla výroba osobní i užitkové verze.

Přesuňme se zpátky do roku 2020. Náš šikovný grafik Honza přiznává, že patřil mezi fanoušky původního Roomsteru, a tak se rozhodl nakreslit, jak by takové auto vypadalo dnes, kdyby se nechalo inspirovat současným designovým směrem mladoboleslavské automobilky.

Honza vyzdvihuje, že protáhl rozvor náprav a zepředu vozu nechal tvář Fabie. Na boku přitom byla zachována nejkontroverznější část, a sice typické odlišné boční prosklení přední a zadní části. Došlo však k elegantnějšímu zaoblení a celkovému zmenšení. Grafik nejvíce pustil uzdu fantazii vzadu, kde na rozdíl od předchůdce umístil světla horizontálně (podobají se těm z modelu Scala) a nasadil celistvé páté dveře s nápisem namísto loga.

Autor této vize přiznává, že komu se nelíbil původní Roomster, ten se nejspíš ani v jeho nástupci nenajde. Přesto určitě není bez zajímavosti si ukázat, jak by takové auto, které by si své zákazníky určitě našlo, mohlo vypadat. Co říkáte?