Škoda Auto koupila část zóny Kvasiny. Postaví tam továrnu za 11 miliard

Záměrem Škody Auto je postavit v zóně pět hektarů velkou halu pro výrobu a skladování dílů. Hodnota záměru je 11 miliard korun, vzniknout by mělo 300 pracovních míst. Stavba by měla začít v roce 2031 a do provozu jít v roce 2034. S odkazem na kupní smlouvu mezi krajem a automobilkou to uvedla Mladá fronta Dnes v příloze pro hradecký kraj.

Automobilka své plány v Kvasinách na dotaz deníku nekomentovala. Škoda Auto v Kvasinách vyrábí SUV modely Kodiaq a Karoq a od loňského léta i model Octavia. Loni kvasinský závod asi s 9000 lidmi vyrobil 248.000 automobilů. V celé zóně kolem závodu automobilky pracuje 12.500 lidí.

O pozemky v zóně, která navazuje na závod Škody Auto, měli zájem tři uchazeči, nabídky podali dva. Větší polovinu z dvaadvacetihektarové zóny koupila Škoda Auto. Za 12 hektarů půdy zaplatila 142,5 milionu korun bez daně, tedy 1200 korun za metr čtvereční. "S druhým zájemcem kraj stále jedná. Uchází se o zbylých 45 procent nabízených pozemků," uvedl krajský radní pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO).

Zde vznikaly legendy: Továrny Škody v Kvasinách a ve Vrchlabí slaví 90 a 160 let Daniel Fuglevič Novinky

V investičním záměru, který je přílohou kupní smlouvy, automobilka uvedla, že půjde o výrobu mechanicko-elektronických komponent pro montáž vozů. Předpokládaná výše stavební nákladů je čtyři miliardy korun bez daně, hodnota technologií je sedm miliard korun bez daně. Denně by mělo do nové továrny přijíždět 80 kamionů, expedice by měla činit 30 kamionů.

Kraj od října 2023 staví v zóně dopravní a technickou infrastrukturu asi za 670 milionů korun. Na strategickou investici přispěje 410 miliony korun stát z osmimiliardové dotace na rozvoj území kolem závodu Škoda Auto v Kvasinách. Díky tomu může kraj čtvereční metr pozemků nabízet za znalcem určených 1200 korun.

Škoda Auto v Kvaisnách spouští výrobu nové generace SUV Kodiaq • Škoda Auto

"Hlavní práce (v zóně) jsou již hotové. V celé lokalitě jsme vybudovali inženýrské sítě, ještě zbývají některé přeložky a stavba komunikace k automobilce v Kvasinách. Začínáme také koordinovat výstavbu železniční stanice Lipovka, která na nás navazuje," uvedla Jana Jiráňová z krajského inovačního centra CIRI, které projekty kolem Kvasin připravuje.

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila přes 925.000 vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách připadalo 823.000 aut. Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40.000 lidí. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad.