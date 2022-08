Jak je na tom vodíková infrastruktura v Česku? Pro vodík jedině do Ostravy!

Česká republika má konečně první veřejnou plničku vodíku, kterou může využívat každý. Stojí v Ostravě a my jsme si ji jeli vyzkoušet.

Posledních pár let se pravidelně objevovala velmi podobná zpráva – ještě letos se otevře první česká veřejná plnička vodíku. Až tento rok koncem června se ale zpráva stala realitou. Místo očekávané Prahy, Litvínova nebo Brna se však plnička otevřela v Ostravě. Důvod až tak překvapivý není. Stojí za ni totiž firma Vítkovice, a. s., a její majitel Jan Světlík, který vlastní první vodíkovou Toyotu Mirai prodanou na našem trhu. Do Ostravy jsme se vypravili natankovat osobně a vzali jsme si na to právě mirai, první vodíkový vůz prodávaný oficiálně v České republice.

Cesta vodíkovým autem napříč republikou ukazuje pozitiva nezvyklého pohonu. Z Prahy vyjíždíme s plnou nádrží a dojezdem 400 kilometrů na displeji, což je podstatně méně než udávaných 650 km. Zpočátku tedy s plynem zacházíme opatrně a suneme se v pravém pruhu. Přece jen je to do Ostravy přes Hradec Králové asi 340 kilometrů a dobře víme, jak u elektrických vozidel rády lžou ukazatele dojezdu. Průměrná spotřeba se však brzy ustálí na 0,96 kg, což díky 5,6 kg vodíku v nádržích miraie znamená, že se nemáme čeho bát. Nasazujeme tedy normálnější tempo, zapínáme klimatizaci a do Ostravy dojíždíme s velmi slušným průměrem 1,08 kg vodíku na 100 km (tedy reálný dojezd 518 kilometrů). V nádrži nám po dojezdu zůstává ještě více než třetina vodíku a potvrzuje se, že ukazatel dojezdu je v miraii opravdu nespolehlivý.

Především levně

Ostravská plnička stojí u vjezdu do areálu Cylinders Holding, na okraji Dolní oblasti Vítkovic, pod jednou střechou s již 12 let fungující plničkou CNG. My ještě před samotným tankováním usedáme ve vítkovickém zámku ke stolu s Janem Světlíkem, majitelem firmy. Ten nám vysvětluje specifika stanice a myšlenku jejího vzniku.