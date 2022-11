Jak nejlépe prodat auto? Nabízíme návod, jak za váš vůz dostat maximum peněz

Takže vážení, na prodej je ultimátní výletní transevropský expres a ty ho můžeš mít skoro za jednu výplatu. Ano – i takhle může vypadat úvod inzerátu, na nějž jsme narazili na serveru Bazoš.cz, v němž autoři nabízejí za 45.000 korun více než dvacet let staré benzinové MPV Mitsubishi Space Wagon 2,4 GDI, jež má „nalítáno“ 169.000 kilometrů.

A v bláznivě humoristickém duchu pokračuje příspěvek dále: „Takže bys měl jednat a neprováhat příležitost nasát tento epesní vůz. Je to MPV, podle někoho auto pro životní ztroskotance a rezignované profesionální fotry, ale to říkají jen instagramoví eunuchové, kteří by po 24 hodinách bez kondicionéru a kelímku starbucks zdechli na choleru a jejich největší dobrodružství bylo, když jim na Cejlu ujel autobus a došla data. To auto má víc než dvacet roků, má nějaké škrábance a na zadním blatníku malý rezavý fazol – vidíš na fotce. Co víme, to povíme.“ Jsou však žoviální anonce klíčem k úspěchu u prodeje aut? Jak správně „ukuchtit“ inzerát? Na co si dát pozor? Které kanály zabírají? A spousta dalších otázek, na které máme odpovědi!

Tvrdá data

Vtipnost je fajn, klíč k úspěšnému prodeji však leží jinde: „Z vlastní zkušenosti za mě určitě fungují tvrdá data. Vzhledem k tomu, že většina lidí vyhledává vůz na internetu podle předem stanovených kritérií a používá nejrůznější filtry, je dobré zmínit veškeré údaje o vozidlu tak, aby kupující dostal co nejrelevantnější výsledek vyhledávání. To samo o sobě podstatně zvyšuje šanci na úspěšný obchod,“ říká Milan Hanák, někdejší vedoucí pražského autobazaru a nyní muž, který se dennodenně pohybuje na inzertních portálech.