Jak neopravit vojenskou Toyotu

V minulých dnech převzala Armáda České republiky do užívání už tisící automobil Toyota Hilux, který ve výzbroji vojáků postupně nahrazuje muzeální sovětské uazy a letité britské landrovery. Přechod na novou pokročilou automobilovou platformu však provázejí i některé potíže.

V minulých dnech se v médiích hovořilo o vadných palivových vstřikovačích, které se objevily přímo z výroby u první série dodaných vozů a které způsobovaly vadnou funkci filtru pevných částic. Tuto závadu postupně odstraňuje výrobce automobilů v rámci reklamačního řízení na své náklady.

Mnohem komplikovanější bude situace v případě oprav, například po nehodách. Armádní Toyoty jsou vybavené modifikacemi, které Armáda ČR požadovala v kupní smlouvě a které byly určeny speciálně pro tuto modifikaci a byly zamontovány se souhlasem výrobce vozidla. Výběrové řízení na komplexní zabezpečení vojenských vozidel Toyota Hilux totiž počítá s údržbou, opravami, ale také s dodávkami náhradních dílů. Vítězem se však nestal autorizovaný servis Toyoty, ani dodavatel vozidel, ale společnost Dajbych plus s.r.o. Ta nemá žádný vztah s výrobcem vozidel, společností Toyota, byť se jím na svých webových stránkách chlubí. Nemá ani žádný kontakt s dodavatelem uvedených modifikací nebo jeho lokálním partnerem.

To, že si to některý z účastníků zadávacího řízení uvědomuje, potvrzují i dokumenty zveřejněné Ministerstvem obrany. V rámci vysvětlování zadávací dokumentace se totiž jeden z účastníků dotázal, jak bude postupováno v případě, kdy nebude schopen tyto modifikace zajistit. A zeptal se rovnou na možnost, zda je AČR schopná vydat potřebný díl ze svých zásob. Překvapivě Ministerstvo obrany ČR mu takový postup přislíbilo. Má však armáda zásoby takových dílů? Odpověď zase mohou dát veřejné zdroje. Neexistuje veřejná zakázka na nákup takových dílů „na sklad“. Dodávky těchto dílů nejsou ani součástí smlouvy na dodávky vozidel. Slibuje tedy armáda něco, co nemá?

Překvapivý postup Ministerstva obrany potvrzuje i další krok, kdy byli jeho úředníci tázáni, zda tuto jimi nabízenou možnost zavedou do smlouvy. Což odmítli. Asi proto, že ví, že žádnou takovou možnost nemají. Co když se ale vítězná společnost (nebo více uchazečů) přihlásili právě kvůli tomuto příslibu? Ministerští úředníci mohli způsobit, že se do zakázky hlásí společnosti, které k účasti ve výběrovém řízení byly zlákány právě tímto slibem.