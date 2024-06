Jak odstranit nálepky z laku auta? Je to snadné, ale chce to trpělivost

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nápad ozdobit auto nějakou nálepkou se člověku může rozležet v hlavě a chtít ji později sundat. Anebo, jako my, chcete vůz fotit a je na něm prostě o trochu víc nálepek, než by bylo vhodné. Ať je to jakkoliv, sundávání nálepek z laku auta není složité – ale přesto je třeba se na něj připravit.

Základem je mít auto čisté a pokud možno suché. Řada návodů na internetu pokračuje fénem nebo horkovzdušnou pistolí, ovšem to má dvě úskalí. Jednak, ne vždycky má člověk po ruce zásuvku; např. když bydlíte v osmém patře paneláku, těžko potáhnete z okna prodlužovačku. A potom, s horkovzdušnou pistolí je třeba opatrně, aby vlivem vysoké teploty nedošlo k poškození laku.

Přesto, nějaké zahřátí nálepky je vhodné, protože teplo pomůže změkčit lepidlo, což usnadní odstranění nálepky. Následně můžete použít plastovou škrabku nebo starou kreditní kartu k nadzvednutí okraje nálepky, jde to ale i nehty, nemáte-li je okousané. Pracujte pomalu a plynule, abyste nálepku odstranili co největších kusech. U kvalitních plastových nálepek je to v tomto případě snazší, než u mizerných papírových.

Na laku často zůstane nějaké lepidlo, které je třeba chemicky odstranit. Nepoužívejte na to však aceton – ten sice funguje, ale může poškodit lak. Právě tohle je bod, na který je třeba se připravit, a to nejlépe nákupem odstraňovače lepidla a hadru z mikrovlákna. V nouzi jde použít i slavné mazivo WD-40. Stříkněte trochu na hadr nebo lak a jemným tlakem lepidlo setřete.

Při sundávání nálepek z laku auta je třeba trpělivosti a pečlivé, jemné práce, aby nedošlo k poškození laku. Nepoužívejte také kovové škrabky, které mohou do laku udělat škrábance velmi snadno; na skle to je něco jiného, tam je možné s velkou opatrností kovovou škrabku, nůž či žiletku použít.