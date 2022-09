Jak připravit vítězného veterána z Le Mans na závodní víkend

Závodní auta plná techniky doplácí na maximální efektivitu, vlivem soustředění na výkon v kratším časovém horizontu dochází k poruchám v nejméně vhodnou dobu. Soutěžní speciály můžeme nazývat vrtošivými stroji, protože bez ohledu na rok výroby fungují v nepředvídatelné pravidelnosti. Spolehlivost prototypů kolísá, týdny či měsíce provozuschopná formule klidně selže pět minut před kvalifikací, v takové chvíli nastupuje servisní obsluha a koná téměř nemožné.

Nevypočitatelný život závodního automechanika je pestřejší u týmu provozujícího veterány. Moderní automobily také mají své dny, ale historické vozy plné namáhané techniky vypovídají službu častěji. Bývalý servisní technik Malcolm Ross potvrdil někdy až zoufalé rozmary sběratelských formulí či vrchařských a okruhových speciálů.

Zkušený mechanik Ross se celý život pohybuje kolem motorsportu. Rodák z Ohia ovlivnil vývoj závodění jako pilot, majitel týmu a zároveň fanoušek. Pokud potkal pojízdnou věc osazenou motorem, pravděpodobně s ní později závodil. Doma vlastnoručně pečuje o vytříbené kousky jako Lotus 23B (rok 1965), Jaguar XJR-16 GPT (1991), Porsche 962C (1985) v barvách Rothmans a několik pravých monopostů formule 1.

Připravit jakékoliv ikonické auto na závody vyžaduje peníze, trpělivost a dostatek času. Ross potvrdil tři základní pravidla na příkladu Porsche 962C coby vítězného veterána z Le Mans. „Začali jsme s restaurováním porsche asi před rokem až rokem a půl. Museli jsme udělat kompletní přestavbu motoru, takže příprava chvíli trvala. Navíc jsme rozebrali veškeré součástky, abychom se ujistili, že je vše v pořádku. Před závodem je důležité prověřit také rozbitné a spotřební díly,“ nastínil Ross předzávodní rutinu.

Na otázku, zda proces přípravy ovlivňují současné problémy dodavatelského řetězce, Ross odpověděl, že veterány jsou vždy výzvou bez ohledu na stav trhu s autodíly. Určitý problém dodat pasující komponenty nebude nikdy vyřešen, je to součást péče o pojízdné legendy.

Rossovo porsche s pořadovým číslem 003 má na světové scéně rozsáhlou historii včetně ovládnutí nejdůležitějšího vytrvalostního závodu ze všech. Kromě dominance v roce 1986 vůz v Le Mans dojel třetí o rok dříve a v závodním kolotoči vydržel až do roku 1988. Po odchodu do zaslouženého důchodu se 962C předvádí na výstavách, dobročinných akcích a méně vyhrocených okruzích, přesto zůstává v prvotřídním stavu díky pečlivé přípravě před výjezdem. Navzdory letitým zkušenostem Ross chová vůči autům respekt, i když by rád vyhrával, během exhibičních rozjížděk nejezdí na maximum.

Zvláštní přístup vyžaduje formule po Fernandu Alonsovi. Na McLaren z roku 2007 Ross nestačí, proto se obrací na tovární inženýry. Celkovou mechaniku řeší McLaren, ale hnací ústrojí Mercedes, tudíž jsou svoláváni zástupci obou značek, aby umožnili nastartování a fungování MP4-22. Příprava je extrémně složitá, ale točit 19 tisíc otáček je prý návykové, uznal Malcolm Ross.