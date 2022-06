S Goodyearem v zákulisí 24 hodin Le Mans: Černá magie zblízka

Pět tisíc gum na závod

Nejsilnější kategorií co do počtu vozů i jezdecké vyrovnanosti byla LMP2. Tady stálo na startu 27 posádek a 25 z nich bylo v cíli klasifikováno! Všechny automobily startující v LMP2 obouvá pneumatikami americký výrobce Goodyear.

Když už jsme byli v Le Mans, podívali jsme se do zákulisí, co obnáší takový pneumatikářský servis. Chce to hodně trpělivosti, než se člověk protlačí tisícovkami fanoušků, kteří okupují stovky stánků s občerstvením a reklamními předměty, u nichž fantazie nezná mezí.

Nakonec se ocitáme u velkého modrého stanu s nezaměnitelným žlutým nápisem Goodyear. „Na letošní Le Mans jsme přivezli pět tisíc pneumatik suchých a do deště. Máme tady dvaadvacet inženýrů a každý z nich má na starosti jeden tým, ať přivezl dva vozy, nebo jeden,“ říká náš průvodce James Bailey. Dozvídáme se, že firma vyvinula pro letošní sezonu směs pneumatiky do mokra, která zvládne přechodné podmínky. Odpadá tak přezouvání na takzvané intermidate, tedy gumy do přechodných podmínek. Inženýři a stratégové jednotlivých stájí tak mají více času na zvolení okamžiku pro nasazení slicků na suchý asfalt.

Na běžných závodních tratích bývá zvykem, že je asfaltový povrch jednotného charakteru, na trati čtyřiadvacetihodinovky je to jinak. Vzhledem k tomu, že na klasický okruh navazují úseky sloužící k běžnému silničnímu provozu, mění se v průběhu 13,626 kilometru dlouhé tratě asfaltový povrch devětkrát! Přesto dokážou posádky ujet na jedné směsi až 600 kilometrů, což je dvojnásobek vzdálenosti závodu formule 1.

Ve velkém stanu vidíme stovky pneumatik, která byly již použity nebo čekají na to, až budou obuty na disky, jež si dodaly jednotlivé týmy. „Máme tady jedenadvacet lidí, kteří se v pravidelných intervalech střídají. Opotřebené pneumatiky sundají z disků a na ně pak nasazují nové gumy. Dohromady poslal Goodyear na letošní závod sedmdesát zaměstnanců,“ dozvídáme se.

Každá pneumatika přijde na osmdesát eur, což v čistě matematickém přepočtu představuje osm tisíc korun na vůz. Na závod by to znamenalo částku kolem sedmdesáti tisíc korun. K tomu je nutné připočíst několik hodin volných tréninků a kvalifikací. „Takhle nelze všechno propočítávat. Máme samozřejmě s každým týmem smlouvu, která zahrnuje nejenom množství pneumatik na tréninky a závod, ale také práci našeho inženýra a další služby, které jsou samozřejmě neveřejné,“ dodává James Bailey.

Kdo oslaví stoleté výročí?

Čtyřiadvacetihodinovka Le Mans oslaví příští rok sto let od startu prvního závodu. O tom, jaký význam má tento závod ve světě motoristického sportu, vypovídají slova Američana Bena Crawleyho, ředitele Goodyear Motorsportu: „I když vlastní závod trvá čtyřiadvacet hodin, našemu týmu zabere příprava na takovou výzvu celý rok. Přesto se na ni těšíme nejvíce ze všech. Neuvěřitelná atmosféra a vlastní závod dělají z Le Mans něco výjimečného.“

12 dnů Goodyear v Le Mans

Čtvrtek 2. června

Tým Goodyear přijíždí na okruh. Připraví prostor pro montáž pneumatik na příštích dvanáct dní.

Pátek a sobota 3. a 4. června

Dlouho očekávaný návrat z přehlídky na náměstí Republiky v centru města Le Mans. Fanoušci dostali příležitost prohlédnout si vozy a hvězdy před začátkem závodního týdne. Goodyear zajišťuje vybavení týmů pneumatikami.

Neděle 5. června

Testovací den. Osm hodin na trati dává týmům, jezdcům a společnosti Goodyear první příležitost projet celý okruh od konce loňského ročníku. Zpočátku vozy „čistí“ veřejné silnice, které jsou plné nečistot. Společnost Goodyear po každé jízdě kontroluje pneumatiky, aby zachovala bezpečnost a pochopila, jak se povrch od loňska změnil. Odpolední trénink přinese rychlejší časy, protože týmy poznají svojí výkonnostní úroveň.

Pondělí a úterý 6. a 7. června

Inženýři a montéři pneumatik společnosti Goodyear zkontrolují každé kolo, ventil a senzor použitý během testovacího dne. Projdou data, aby se dozvěděli všechny informace o povrchu trati a sestavili doporučení pro týmy.

Středa 8. června

Začínají tréninky a kvalifikace, s přestávkami se jezdí až do půlnoci: první šance na noční kola. Inženýři společnosti Goodyear pro podporu na trati radí a pomáhají týmům s nastavením a sběrem dat.

Čtvrtek 9. června

Další tréninky a kvalifikace, včetně důležitého večerního rozstřelu pro nejlepší týmy v každé třídě. Dvouhodinový čtvrtý volný trénink, který končí o půlnoci, je poslední příležitostí získat zkušenosti za tmy před závodem.

Pátek 10. června

Na trati se nekonají žádné tréninky, a tak je čas zkontrolovat, zda má každý tým vybavený pneumatikami Goodyear vše potřebné pro zahřívací kolo a závod.

Sobota 11. června

DEN ZÁVODU. Příjezd na trať v 7.00 hodin je ještě sedm hodin před startem závodu, ale čeká spousta práce. Ráno se koná krátký zahřívací trénink a některé týmy budou pravděpodobně potřebovat podporu v krátkém čase. Může se zdát, že cesta k tomuto bodu je desetidenní maraton, ale skutečná výzva začíná přesně v 16.00, kdy padne zelená vlajka a nastane čas 24 hodin dlouhého závodění.

ZÁVOD

Po celých 24 nepřetržitých hodin pracuje tým traťových podpůrných inženýrů společnosti Goodyear s přidělenými týmy v garáži každého týmu, aby jim poradil se strategií a zajistil včasné dodání pneumatik pro zastávky v boxech na kluzkém povrchu. Tým montérů pneumatik mezitím usilovně pracuje v prostoru pro montáž pneumatik Goodyear, zpracovává „objednávky“ jednotlivých týmů a montuje pneumatiky na ráfky kol. Tento proces se nezastaví až do konce závodu.

Neděle 12. června

Když v neděli 12. června v 16.00 padne šachovnicová vlajka, je čas na společné vydechnutí. Adrenalin stále pumpuje, takže ještě necítíte, jak jste unavení, ale je čas si pogratulovat k dobře odvedené práci. Nyní má každý své vlastní povinnosti a zprávy, které musí vytvořit.

Povrch Le Mans očima inženýrů: Povrch trati je živá věc

V průběhu sezóny mistrovství světa vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC navštíví týmy LMP2 s vozy Goodyear deset velmi odlišných závodních tratí. Každá má vlastní povrch.

Od veřejných silnic v Le Mans až po speciální povrchy pro motorsport na stálých závodních tratích - každá z nich má svůj jedinečný otisk. Skutečnost, že inženýři pneumatik Goodyear rozumí detailům jednotlivých směsí a konstrukcí až na molekulární úroveň, by neměla být překvapením. Některé fanoušky však možná překvapí či nepřekvapí, že se stejně dobře vyznají i v asfaltu.

V sezoně se objevují stálé závodní tratě jako Fudži a Bahrajn s asfaltem s vysokou přilnavostí, ale také staré letištní okruhy jako Sebring s hrbolatým betonem. Mnohé z těchto okruhů jsou v kalendáři již řadu let, proč tedy Goodyear věnuje tolik času zkoumání povrchů v mikroskopických detailech?

„Povrch trati je živá věc a v průběhu let, jak stárne, se může měnit“, vysvětluje Mike McGregor, manažer programu Goodyear Endurance. „Barva asfaltu může vyblednout, takže nová trať je na pohled černější než starší povrch a tmavší povrch přitahuje více slunečního tepla. Pokud je dráha často používána, povrch se stává hladším, ale také může dojít k erozi asfaltové vrstvy, která přináší kameny na povrch. Kontrola trati je důležitou součástí našeho přípravného rituálu,“ dodává Mike McGregor.

Tým Goodyear skenuje povrch trati na několika místech na začátku závodního víkendu, ale jak vysvětluje McGregor, trať se může během závodního týdne vyvíjet: „V den testování v Le Mans má povrch trati obvykle menší přilnavost, než jakou bude mít poté, co na něm pojedou závodní vozy.“

Pro Le Mans je to zvláštní výzva: po většinu roku jsou tři čtvrtiny tratě otevřené pro provoz, vzhledem k tomu různá místa vyžadují odlišnou směs pryže. Během jednoho kola v Le Mans se povrch kompletně změní devětkrát! Drsnost silničního povrchu může směs rozrušit, narušit a umožnit jí přizpůsobit se povrchu vozovky. To napomáhá obecnému tření, tedy optimální přilnavosti, kterou řidiči milují. Jezdci často hovoří o „šťastné hodince“, kdy je trať v perfektním stavu a při optimální teplotě.

Cílem hloubkové analýzy společnosti Goodyear je vytvořit poznatky, které mohou zlepšit všestrannost pneumatiky a umožnit tak 24 šťastných hodin.

Ikona v oblacích: Vzducholoď Goodyear je zpět

Již třetím rokem se ikona značky objevila na obloze nad závodem 24 hodin Le Mans v rámci svého evropského turné. Historie vzducholodě Goodyear sahá až do roku 1912, kdy inženýři společnosti vyvinuli speciální tkaninu potřebnou pro stavbu letadla lehčího než vzduch.

Po tuctu let pokročilého vývoje bylo navázáno partnerství s německým výrobcem vzducholodí Zeppelin. Výsledkem této spolupráce byly první dva letouny, které se vznesly do vzduchu na počátku 30. let 20. století. Od té doby se polotuhá vzducholoď objevila na různých akcích, včetně olympijských her, závodů Daytona 500 a Indianapolis 500.

Vzducholoď „Europa“ navíc v 70. a 80. letech 20. století navštívila evropské akce a přeletěla nad slavnými místy, jako je londýnský Big Ben nebo římské Koloseum, a také motoristické akce, včetně Velkých cen Formule 1 nebo 24 hodin Le Mans. Dnes je vzducholoď Goodyear celosvětově uznávaným ambasadorem značky a je zmiňována v mnoha popkulturních produkcích.