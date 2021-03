Jak řídí olympijští medailisté: Rudolf Kraj – Rukavice vozím s sebou

S olympionikem Rudolfem Krajem se potkáváme v jeho rodném kraji – v Mělníku v hotelu Olympionik. Dnes třiačtyřicetiletý muž, podnikatel a trenér, jemuž z dob zápasení zůstala přezdívka Rudi Mlátička, se blýskl pod pěti kruhy v Sydney v září 2000: v australském ringu vybojoval pro české barvy v polotěžké váze stříbrnou medaili. „Teď už trénuju jen tak pro sebe, pro udržení kondice,“ říká bývalý rohovník.

Má na šoférování auta nějaký vliv, když dostanete ránu?

Boxuju si pro zábavu, takže ne. Po dvanácti kolech jsem ale býval tak vyřízený, že by mě usednout za volant ani nenapadlo. To jsem byl minimálně týden v neschopnosti, rozlámaný. A já řízení miluju, představuje pro mě relax. Tedy proč si ho kazit, když je člověk dobitý. Nicméně nyní už jsou zápasy historií.

Jak vypadá vaše motoristická historie? Kdy jste začal s řízením?

Určitě před dovršením plnoletosti. Brácha je o tři roky starší, a tak si vzpomínám, jak jsem mu záviděl, že už může na silnice. Stávalo se, že jsem mu občas šlohnul auto. Všechno ale v mantinelech – k žádnému zásadnímu průšvihu nedošlo.

A váš první oficiální automobil?

To byla šílenost. Nissan Sunny GTI z kraje devadesátých let. Hranatá krabice, které se máma s tátou dodnes smějí. Měl jsem ji navíc ve šmoulí barvě. Ježíš, jak já byl nadšený! Ta kára byla naprostý masakr.

Svět motorů 11/2021

Co říkalo okolí na šmoulí odstín?

Mně se líbila, přestože vypadala jak z pohádky. Klíčové ovšem bylo, že mě dostala z bodu A do bodu B. Jinak všeobecně mám rád černou barvu. I přes řadu nešvarů, které logicky přináší. Jako je například vyšší viditelnost škrábanců nebo fakt, že se tam ve vedrech vařím.

Bez čeho se v autě neobejdete?

Vozím s sebou malé boxerské rukavice. Bez nich nikam nevyjedu! Před zápasy jsem ještě nosil pytlíček, kam jsem si schovával všechny talismany, ale to už je pryč.

V čem se podobá box a řízení auta?

Asi adrenalinem. Přiznám se, že se rád projedu svižně. Jezdím kvůli tomu na německé dálnice. Nicméně ctím zásadu zdravého selského rozumu a opatrnosti při řízení, protože si nedovedu představit, že bych přišel o papíry. Jinak když jsem zažil pár svezení s profíky, to je jiná dimenze – a to mě rychlá jízda baví. Třeba svezení s Tomášem Engem okruhovou oktávkou v Mostě. On je regulérní šílenec!

Proč?

V dobrém slova smyslu. Ale když jsem viděl, jak se blížil do zatáčky a furt dupal na plyn, měl jsem nahnáno. Musel jsem ale dělat, že je všechno v pohodě. Přece jsem jako boxer nemohl dát najevo strach. Každopádně to byl jeden z nejlepších motoristických zážitků.

Nejvíc asi sbíráte pokuty za překročení povolené rychlosti, viďte?

Právě že ne. Vede špatné parkování. Od zavedení bodového systému si totiž tempo dost hlídám. Někdy i já ulítnu. Zrovna nedávno jsem jel na čtyřicítce čtyřicet devět a vyfasoval šest stovek pokuty. Přiznávám, že mě to zvedlo ze židle.

Vás bychom v provozu potkat rozčíleného vážně nechtěli…

Já jsem kliďas! Samozřejmě si pro sebe sem tam pro sebe zanadávám, ale abych troubil – to vůbec. Osvojil jsem si pravidlo, že nedělám na silnicích nic, co bych nechtěl, aby mi dělali druzí. Funguje náramně. To spíš syn se vzteká a povídá mi do řízení.

V téhle roli jsme očekávali manželku…

Ta mlčí, spíš já si něco přisadím. Nejhorší je ale náš mladý. Když měl čerstvě papíry, neustále buzeroval: „Tati, tady jsi překročil o dva kilometry, tady jsi zase měl dávat blinkry dřív.“ Dneska mu do toho naschvál povídám já, protože brzo slevil ze svých nároků.

Zápasíte s nějakým zlozvykem za volantem?

Nebudu lhát, mobil platí za můj hlavní neduh. Kolikrát zapnu navigaci, zírám do displeje a ztratím na okamžik koncentraci.

Hovořil jste o tom, že je pro vás řízení relaxem. Jak vypadá ideální projížďka?

Na motorce. S kamarády. V letním počasí. Přesně takhle nás vyrazilo pět, spali jsme v lese, koupali se v potoce, opékali buřty, jezdili po pěkných silnicích. Věřím, že se svět vrátí do normálu a my si s partou tenhle motovýlet zopakujeme.

Rychlodotazník

Čím aktuálně jezdím?

Služebním Fordem Galaxy. Do něj hravě naskládám všechno. Na divočejší jízdu mám doma ještě Nissan GT-R.

Kam jsem řídil nejdál?

Do Chorvatska. Střídali jsme se ale s manželkou, která na rozdíl od jiných ženských řídí víc než dobře.

Je těžší řídit, nebo boxovat?

U obou aktivit se najdou tací, kteří se to ani přes úmornou snahu nikdy nenaučí.

Umím si vyměnit kolo?

Jasně! Jsem zručný, žádné poleno.

Jakého největšího tempa jsem dosáhl?

Kolem 260 km/h na německé dálnici.

Kde řídím nejradši?

Kdekoliv na rovném kvalitním asfaltu.

Rudolf Kraj