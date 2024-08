Představte si, že se během dovolené vracíte z pláže na hotel, dopravní špička vrcholí, a když zastavíte před kruhovým objezdem, podvečerní klid vám přeruší hlasitá rána nárazu zezadu. Dopravní nehody nechce v zahraničí zažít nikdo z nás, zejména během volných dnů, ale když už se stanou, je potřeba se k nim postavit čelem a s chladnou hlavou je správně vyřešit. A to i v okamžiku, kdy se potýkáte se zdánlivě nepřekonatelnou jazykovou bariéru.

Taková situace se mi stala během letošní dovolené v Itálii, když do našeho superbu naboural nepozorný Ital ve dvacetiletém bavoráku. Všude na světě platí, že lidé nejraději mluví svým mateřským jazykem, ale co když ani žádný jiný jazyk neumí? Nezvyklá nová zkušenost byla hlavní inspirací pro sepsání následujících doporučení, díky nimž se vám bude situace lépe řešit. Společně totiž budete muset sepsat hlášení o dopravní nehodě, nebo dokonce komunikovat s místní policií.

Využijte online překladačů

Během naší dopravní nehody do nás naboural Ital, který neuměl anglicky, ale my zase neumíme italsky, takže jak na to? Skoro každý dnes používá chytrý telefon s připojením k internetu, takže toho využijte. Když zjistíte, že se nedomluvíte „rukama nohama“, jak se v Česku říká, sáhněte po mobilu a začněte diktovat nebo psát do online překladače na telefonu. Tomu druhému to pak přehrajte nebo ukažte.

Je to nejjednodušší a nejefektivnější cesta, jak navázat fungující komunikaci a začít řešit dopravní nehodu. A pokud během toho budete muset luštit informace z dokumentů v cizím jazyce, bude se vám hodit mobilní aplikace populárního Google překladače, jež umožňuje focení textů a jejich následné překládání. Věřte, že komunikace v zahraničí nikdy nebyla jednodušší. Dobrou zprávou pak je, že formuláře pro záznam dopravních nehod jsou v Evropě téměř stejné, takže se zorientujete i podle podobnosti kolonek.

Zkuste sehnat přátele nebo příbuzné spoluúčastníků

Sepisování dokumentů pro pojišťovnu vám může usnadnit i ochota místního spoluúčastníka. Zkuste se jej zeptat, zda v okolí nebydlí někdo z rodinných příbuzných nebo kamarádů, kdo alespoň trochu umí vám známým mezinárodním jazykem, hlavně anglicky, a má čas přijet a tlumočit. Díky tomu totiž ušetříte i desítky minut.

Nebojte se zeptat, protože ať už je spoluúčastník viník nebo poškozený a má řádně sjednané povinné ručení, nebo i havarijní pojištění, sám má zájem na vyřešení dopravní nehody správným způsobem.

Sáhněte po lepící pásce

A co dělat, když je poškození vašeho vozu malé, ale hrozí, že by při dalším cestování mohlo něco odpadnout? Nám ze superbu visel lehce vylomený spodní díl nárazníku, který jsem zkusil nacvaknout zpět do úchytů a následně jej ještě pro jistotu připevnil silnou lepící páskou. Policisté mohou být na poškozená auta hákliví a věřte, že tohle je lepší řešení, než když z vašeho vozu bude něco volně trčet. Dočasnou opravdu pak pravidelně kontrolujte.

Kdy musíte volat policii?

I v Evropě platí, že při dopravní nehodě musíte zabezpečit místo události umístěním trojúhelníku minimálně cca 50 metrů za vůz a obléknout si reflexní vestu. Už před odjezdem na dovolenou si zkontrolujte zda se vaše povinné ručení vztahuje na všechny země, které plánujete navštívit, přičemž v zemích Evropské unie nebudete mít problém. Před návštěvou některých zemí mimo EU je však ideální sjednat si tzv. „hraniční pojištění“.

Policii pak musíte přivolat vždy, kdy dojde k úrazu, vyšší škodě na majetku zúčastněných, škodě na majetku třetí osoby nebo v případech, kdy se spoluúčastníky nebudete moci dohodnout na průběhu dopravní nehody nebo dojde k nevhodnému chování. U malých dopravních nehod se však může stát, že policie nad jejich řešeními mávne rukou a nebude ochotna přijet. V tu chvíli musíte se spoluúčastníky najít společnou řeč, čímž se vracíme k hlavní myšlence tohoto článku.